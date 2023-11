Breganze: l’11 e 12 novembre torna l’Antica Fiera di San Martino

Breganze rievoca l’Antica Fiera di San Martino

Anche quest’anno la Pro Loco, con il patrocinio del Comune di Breganze e la collaborazione delle Associazioni del Paese, organizza l’Antica Fiera di San Martino. L’evento, giunto alla ventiseiesima edizione, si svolgerà sabato 11 e domenica 12 novembre in piazza Mazzini. Un fine settimana all’insegna del divertimento, della cultura, della solidarietà, del cibo della tradizione e dell’ottimo vino.

Si inizierà il sabato sera, con primi piatti, secondi, vino e birra artigianale allo stand Pro Loco, mentre gli Alpini offriranno la marronata alpina, con caldarroste e vin brulè. Lo stand Pro Loco ospiterà anche una mostra di fisarmoniche, con esibizione musicale, a cura di Angelo Simonato.

La domenica la piazza sarà animata da una effervescenza di iniziative.

Stand ricco di varietà succulenti

Come di consueto lo stand Pro Loco offrirà una ricca varietà di piatti sfiziosi, tra i quali domenica solo a pranzo gli spiedi di toresàn e carni miste preparate dall’Accademia del Toresàn. Queste specialità saranno disponibili sia per l’asporto che per la consumazione in piazza. La prenotazione è obbligatoria via Whatsapp al numero 351 68 00 133. Altre delizie saranno proposte allo stand Pro Loco, aperto il sabato sera e domenica per tutto il giorno. Si potrà gustare la pasta, gnocchi, gulasch, tosella, salsiccia trentina, cotechino, minestrone e tanto altro per riempire la pancia e scaldare il cuore.

E se non bastasse, gli Alpini, presso il Parco Unione Montana, serviranno gli ormai celebri risotti alpini, mentre in Piazza del Donatore il Gruppo Agricoltori arrostirà sulla brace la polenta con salame o formaggio. Il Parco Unione Montana ospiterà anche infatti “Calici a San Martino”: le Cantine del Consorzio per la Tutela dei Vini DOC Breganze proporranno una degustazione dei loro vini pregiati.

Le vie del centro verranno invase già dal mattino da oltre cento bancarelle di prodotti artigianali di qualità e sfiziosità gastronomiche: un’ottima occasione per pensare già ai doni di Natale o per premiarsi con un piccolo regalo.

Domenica 12 messa di Ringraziamento

Domenica mattina si terrà la tradizionale S. Messa di Ringraziamento, con la benedizione delle macchine agricole sul piazzale del Duomo, e tornerà l’atteso appuntamento con il “Pane della Solidarietà”, dedicato da quest’anno a Ezio Testolin, uno degli storici promotori dell’iniziativa che purtroppo ci ha lasciati. I Panificatori, in collaborazione con i ragazzi della scuola CFP di Trissino, prepareranno in piazza pane fresco e altre specialità, il cui ricavato andrà devoluto in opere solidali. La Pro Loco di Maragnole servirà aperitivi e bevande per accompagnare i panificati appena sfornati.

Le Associazioni del paese presenteranno in piazza le loro attività. Tra di queste, il Gruppo Ricerca Storica distribuirà l’ultimo numero del Quaderno Breganzese.

I Campanari di Breganze accompagneranno la salita al Campanile, terzo più alto del Veneto, al quale sono state l’anno scorso aggiunte nuove campane, e guideranno la rassegna campanaria con squadre ospiti.

Resteranno aperti l’Antica Officina Radin, il Museo del Maglio e il Museo Moto Laverda, inaugurato nel 2022.

Musica medioevale, gruppi folkloristici e molto altro ancora

Non mancherà la musica: domenica i talentuosi ragazzi della Scuola Laverda – Don Milani si esibiranno in piazza con musiche medioevali e rinascimentali eseguite con i flauti. La manifestazione sarà nel pomeriggio animata dalla musica dei gruppi folkloristici “I Tabarri”, a cui seguiranno i ritmi scatenati delle percussioni del gruppo “Combo Chinotto”.

Verranno rievocati gli antichi mestieri, con la dimostrazione di una macchina per la trebbiatura d’epoca al lavoro e l’esposizione di strumenti antichi.

Tante le attività dedicate ai più piccini, come la corsa con i trattorini a pedali, il laboratorio artistico, il truccabimbi.

Grande novità di quest’anno: dalle 10.00 alle 18.00 di domenica sarà attivo un servizio di bus navetta gratuito che metterà in collegamento i parcheggi della zona sud e della zona industriale con il centro del paese.

Per info e prenotazioni: 351 68 00 133 (solo Whatsapp)

Breganze (VI), 8 novembre 2023

