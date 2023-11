Bando Cariverona: “CER Marano” vince un finanziamento

Comunità Energetica Rinnovabile (CER) Marano: il Comune vince un finanziamento della Fondazione Cariverona.

Un progetto per l’autonomia energetica e la cultura della sostenibilità

Una nuova Comunità Energetica Rinnovabile (CER) verrà creata a Marano Vicentino grazie alla partecipazione del Comune, con conseguente vittoria, al bando della Fondazione Cariverona per promuovere e sostenere queste realtà dedicate a un’energia sostenibile.

Il Comune di Marano Vicentino, tra 37 candidature pervenute, ha ottenuto un contributo di 60mila euro per questo importante progetto da realizzare il prossimo anno.

Il contributo

Marano è il Comune capofila per la creazione della “CER Marano” insieme ai Comuni partner: Carrè, Piovene Rocchette, Thiene, Zanè, Chiuppano e Caltrano.

“Grazie al contributo e al partenariato con Impianti Astico, che ha messo a disposizione oltre 75mila euro, realizzeremo un impianto fotovoltaico da 400 kW nella palestra De Marchi”, spiega l’assessore Filippo Fabris. “Con questo segnale l’Amministrazione maranese ha intenzione non solo di farsi promotrice della creazione di questa comunità energetica e del relativo impianto, ma vuole essere motore per un cambiamento di cui necessitiamo fortemente, con la speranza di aprire la strada per il prossimo futuro dove l’energia dovrà essere a zero emissioni”.

I progetti CER

I progetti finalizzati alla creazione di Comunità Energetiche Rinnovabili del bando della Fondazione Cariverona si occuperanno di installare nuova capacità produttiva da impianti da fonte rinnovabile, per garantire una maggiore autonomia energetica ai territori e diminuire l’impatto antropico sull’ambiente. Oltre a diffondere la cultura della sostenibilità. Rilanciare il senso di comunità e gli strumenti democratici di partecipazione attiva e condivisa. E contrastare situazioni di povertà energetica.

Sono state 22 le candidature selezionate: riceveranno i contributi per la fase di set-up e start up delle Comunità Energetiche Rinnovabili. Il valore complessivo è di 1,275 milioni di euro, compresa l’assistenza tecnica e capacity building. 8 CER saranno avviate nel vicentino; 4 in provincia di Verona, 7 sul territorio bellunese e 3 nella provincia di Ancona.

Per saperne di più sul bando: https://www.fondazionecariverona.org/Iniziative/bando-comunita-energetiche-rinnovabili/.

Marano Vicentino. 8 novembre 2023

Fonte: Comune di Marano Vicentino – Ufficio Stampa