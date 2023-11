Al via dal 14 novembre a teatro la Stagione Thienese di Prosa

Al via la Stagione Thienese di Prosa 2023/24 con il primo degli spettacoli in abbonamento: martedì 14 novembre 2023, con repliche mercoledì 15 e giovedì 16 novembre 2023, il sipario del Teatro Comunale si aprirà su LA STRANA COPPIA di Neil Simon con Gianluca Guida, che ne firma anche la traduzione, l’adattamento e la regia, e Giampiero Ingrassia, in una produzione Virginy L’isola trovata.

Trama dello spettacolo di Neil Simon

“La Strana Coppia è un esempio di come Neil Simon, il più geniale e prolifico autore del teatro comico della seconda metà del ‘900, riesca sempre a trovare quel pizzico di simpatica follia nella vita di tutti i giorni. Si narra la difficile e complicata convivenza tra due uomini dalle personalità diametralmente opposte. Felix e Oscar, accomunati da un divorzio alle spalle, decidono di andare a vivere insieme in un appartamento situato in uno dei tanti grattacieli di New York, sulla Riverside Drive.

Questo incontro-scontro quotidiano darà vita a continue ed esilaranti gag, garantendo sicuro divertimento nella versione teatrale proposta e interpretata da l’ “inedita” coppia Gianluca Guidi e Giampiero Ingrassia. A Oscar che gli propone di continuare a vedersi insieme agli altri amici per il solito pokerino, malgrado le ultime clamorose litigate, Felix risponde di non aver chiuso affatto con il poker, perché i matrimoni vanno e vengono, ma la partita è come lo show: deve continuare. Succede nel finale di questa strepitosa commedia di Neil Simon. I due si salutano con un lapsus che più freudiano non si può: si chiamano con i nomi delle rispettive mogli dalle quali hanno divorziato da tempo o stanno per divorziare. Commedia singolarissima e particolarmente attuale“. (Mente Comica)

Martedì 14, mercoledì 15 e giovedì 16 novembre 2023

LA STRANA COPPIA

di Neil Simon

traduzione e adattamento di Gianluca Guidi

regia di Gianluca Guidi

con Gianluca Guidi e Giampiero Ingrassia

e con Giuseppe Cantore, Rosario Petix, Riccardo Graziosi, Simone Repetto

con Claudia Tosoni e Shaen Barletta nel ruolo delle Sorelle Hu Zhu Gao

scene e costumi di Carlo De Marino

musiche originali di Maurizio Abeni

luci di Umile Vainieri

Produzione Virginy L’isola trovata

Tutti gli spettacoli della 43^ Stagione Teatrale di Prosa iniziano alle ore 20.45.

Per informazioni e prenotazione: Ufficio Cultura negli orari di apertura al pubblico, piazza A. Ferrarin 1, tel. 0445-804.745-746, teatro@comune.thiene.vi.it e cultura@comune.thiene.vi.it

La vendita al botteghino è possibile da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

Il programma della 43^ Stagione Teatrale Thienese di prosa è consultabile nei siti: www.comune.thiene.vi.it – www.myarteven.it – www.vivaticket.com e presso tutte le aziende di promozione turistica del vicentino.

Thiene, 8 novembre 2023

Fonte Comune di Thiene (VI) – Ufficio Stampa