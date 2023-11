Successo per Fanton e per il giovane Varesco, Vardanega chiude terzo tra le R2 mentre Bertazzolo è secondo in A5 nell’inedito evento per il Triveneto – Trentino Rally tosto ma profiquo per Rally Team

Una prima edizione del Trentino Rally, quella corsa tra Sabato e Domenica, che entra già di diritto negli annali tra gli eventi più selettivi di tutto il Triveneto.

Tra la pioggia intensa della prima frazione e le condizioni miste della seconda, con la neve a fare da contorno in alcuni tratti, Rally Team ha portato alla ribalta numerosi portacolori.

Una quinta piazza che soddisfa, quella colta da Filippo Vanzetto con Giorgio Simioni sulla Peugeot 208 Rally4 di Baldon Rally, in virtù di una buona scelta delle coperture e di un bagaglio di esperienza che, maturato in questo condizioni, tornerà di certo utile per il proprio futuro.

A seguirlo, in ottava piazza con la sua Peugeot 208 Rally4 di MFT Motors, è stato Alberto Puppato, alle note Vanessa Lorenzin, all’esordio con l’intero pacchetto a disposizione.

Alla prima con la turbo sull’asfalto, con nuovo navigatore e coperture, il bilancio è da considerarsi positivo, pur rimanendo un pizzico di amarezza per il potenziale non espresso.

Il primo podio

Arrivato a firma Roger Vardanega, alla guida di una Peugeot 208 R2 di PRT condivisa con Fabiana Da Rui, giunto terzo di classe Rally4 – R2.

“Abbiamo vissuto un rally d’altri tempi” – racconta Vardanega – “ed abbiamo corso in condizioni incredibili. Siamo felicissimi del nostro terzo posto. Un plauso a Fabiana, bravissima. Grazie a tutti quelli che ci hanno sostenuto, alla scuderia Rally Team ed a tutto il nostro staff.”

La ricerca del giusto setup, in un contesto decisamente complicato, ha contribuito alla quinta piazza in Rally4 – R2 di Daniel Reato, al debutto assoluto in un rally alla guida della sua Renault Twingo R2, affiancato da Nicola Argenta, soddisfatto della crescita nella due giorni trentina.

Stessa vettura, la Renault Twingo R2, per un Adriano Antoniol che, in coppia con Giada Polato, si rammarica per una toccata sulla quarta speciale ed un testacoda sull’ultima che hanno pregiudicato una potenziale terza piazza in Rally4 – R2, accontentandosi della quarta finale.

Ai piedi del podio nel produzione targato duemila, quarta casella in N3, ha concluso Denis Fogliato, assieme ad Emanuele Castegnaro su una Renault Clio RS gruppo N, felice di aver battuto le mille insidie di un weekend caratterizzato dalle variabili di un meteo ballerino.

Classe A6

Vittoria autorevole in classe A6 per Marco Fanton, con Ileana Contado su una Peugeot 106 Rallye gruppo A, dominatore con quasi un minuto di distacco sul primo degli inseguitori.

“Questa volta è andata bene” – racconta Fanton – “ed è stata una gara tanto bella quanto difficile, tra il diluvio del Sabato sera e le condizioni variabili di Domenica. Ileana è stata brava, come al solito, ed anche i nostri ragazzi dell’assistenza hanno svolto un lavoro impeccabile.”

Un Trentino che si è deciso già sulla prima speciale per Fabio Bertazzolo, con Michele Cussigh sulla Citroen AX gruppo A, con un testacoda costatogli oltre mezzo minuto e che lo ha obbligato ad una Domenica tutta all’attacco, chiusa in seconda posizione di classe A5.

“Siamo partiti male” – racconta Bertazzolo – “e ci siamo girati, già sulla prima prova. Alla Domenica abbiamo iniziato a recuperare, arrivando secondi a poco più di una quindicina dal primo. I due avversari che avevamo in classe erano dei bei piedi quindi ci riteniamo soddisfatti.”

Dulcis in fundo

Esordio da ricordare a lungo per Lorenzo Varesco, a bordo di una Peugeot 106 Rallye gruppo N con Samuele Cagnin, vincitore della classe N2 e secondo in Under 25 con un ruolino di marcia incredibile, fatto di sei scratch su sette e di oltre due minuti di margine.

“Assistenza e macchina al top” – racconta Varesco – “per una gara molto entusiasmante. Abbiamo vinto sei delle sette prove in programma, in una classe da quattordici partenti. Abbiamo staccato dei tempi piuttosto sorprendenti per una N2 e siamo molto felici del risultato.”

Halloween Ronde

Dal Trentino alla Repubblica di San Marino per una classica locale come l’Halloween Ronde, disputata sempre tra Sabato e Domenica, con la scuderia di Rosà che si presentava al via con un solo portacolori, il giovane Daniel Filini, che ha concluso al meglio il suo debutto in un rally.

A bordo di una Peugeot 106 Rallye del Team Autocar il pilota della compagine vicentina, in coppia con Greta Sartor, ha chiuso quarto tra le N2, gratificato per quanto dimostrato in gara.

Rosà (VI), 07 Novembre 2023

