Thiene, Palazzo Cornaggia: esposizione di una mostra fotografica

A Palazzo Cornaggia il Circolo Fotografico “Città di Thiene” e l’Ezzelino Foto Club “insieme” in una mostra fotografica con oltre 100 foto

L’esposizione in occasione dei rispettivi anniversari di fondazione

Ha aperto i battenti già da qualche giorno a Palazzo Cornaggia l’interessante mostra fotografica organizzata dal Circolo Fotografico “Città di Thiene” e l’Ezzelino Foto Club con il patrocinio del Comune di Thiene.

Lorenzo Dal Collo commenta

Spiega Lorenzo Dal Collo, Presidente del Circolo Fotografico “Città di Thiene”: «Il Circolo in occasione dei suoi 50 anni di vita propone un altro interessante evento con l’esposizione a palazzo Cornaggia di 72 foto tratte dall’ultimo annuario 2023. Ogni socio presenta una selezione di scatti dell’anno in corso. Si tratta di una mostra eterogenea, di paesaggio, fauna, viaggio, street photography e altro a dimostrare l’ampio spettro in cui la fotografia può operare. Assieme a noi anche il Club Ezzelino per i propri 40 anni presenta 50 immagini della stessa varietà. La fotografia, e questa esposizione ne è la prova, insegna a guardare e ad ammirare il creato e la vita quotidiana, trasformando ogni istante in un’opera».

L’assessora Sartore

«Ancora una volta il nostro Circolo condivide con un evento pubblico l’importante traguardo che festeggia quest’anno – è il commento di Ludovica Sartore, assessora alle Politiche Culturali e Biblioteca –. Siamo ben felici di ospitare la mostra che nasce dal lavoro artistico di due importanti realtà amatoriali di fotografia del territorio. Invito la Cittadinanza a visitare l’esposizione. Questa esposizione permette non solo di arricchire la propria visione del mondo, ma può anche essere l’opportunità per avvicinarsi a un’arte di grande fascino e suggestione dove sensibilità e tecnica sono strettamente intrecciate e in continuo dialogo».

L’esposizione è aperta fino al 18 novembre prossimo. Orari: dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00 dal martedì alla domenica e dalle 15.00 alle 19.00 del lunedì.

L’ingresso è libero

Thiene, 7 novembre 2023

Fonte Comune di Thiene (VI) – Ufficio Stampa