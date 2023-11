Teatro Roi: stagione di prosa, “Tre sull’altalena” di Luigi Lunari

La rassegna è organizzata dalla compagnia Astichello con il sostegno del Comune di Monticello Conte Otto – Teatro Roi domenica 12 novembre

“Tre sull’altalena” di Luigi Lunari

Domenica 12 novembre alle 16.30 prosegue al Teatro Roi di Monticello Conte Otto la rassegna “Autunno a Teatro”, organizzata dalla locale Compagnia Astichello con il sostegno del Comune. L’appuntamento è con il Teatro del Corvo di Padova, atteso con il pluripremiato allestimento della commedia di Luigi Lunari “Tre sull’altalena”, vincitore tra l’altro, nel 2023, del premio per la migliore interpretazione maschile al Festival nazionale Maschera d’Oro.

In questa commedia tanto ricca di contenuti quanto vivace e coinvolgente sul piano del ritmo, Lunari affronta con graffiante ironia il tema del “dopo”. Il pubblico si ritrova così in un appartamento alquanto misterioso, nel quale si incontrano tre personaggi: un commendatore libertino, che pensa di trovarsi nella hall di un albergo dove dovrebbe attenderlo un’amante; un professore frustrato nelle sue velleità letterarie, certo che si tratti dell’ingresso di una casa editrice; e un ex militare che traffica in armi, convinto di essere in un’azienda specializzata nel recupero di armamenti dismessi.

Fuori, intanto, la città è deserta per via di un allarme generale. La stranezza della situazione porta progressivamente i tre a interrogarsi sulla vera natura di quel luogo e, soprattutto, sulla loro essere o… non essere più, fino all’arrivo di un quarto personaggio che renderà il dubbio ancora più estremo e incalzante.

Biglietti a 8,50 euro, con ingresso libero per i giovani fino a 14 anni. Prenotazioni e prevendite dal martedì al sabato dalle 17 alle 19 al 333 2413381 (anche per informazioni) oppure la domenica due ore prima dello spettacolo. Informazioni anche su www.astichelloteatro.it.

