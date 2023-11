Team Bassano: tutti al traguardo ad Albenga

Nove su nove gli equipaggi dall’ovale azzurro che hanno concluso un’impegnativa edizione del Giro dei Monti Savonesi, cogliendo buoni risultati individuali e contribuendo alla vittoria di classe – Team Bassano

Giro dei Monti Savonesi

Malgrado le insidie e le avverse condizioni meteo in cui si è svolta la quinta edizione del Giro dei Monti Savonesi. Il Team Bassano ha piazzato l’en-plein contando all’arrivo tutti i nove equipaggi che avevano preso il via del rally ligure. Rally valevole per il T.R.Z. della Prima Zona, oltre che per Memory Fornaca e Michelin Trofeo Storico.

Ad ottenere il miglior risultato, tra l’altro sulle strade di casa, sono stati Gabriele e Nicolò Noberasco ottavi assoluti e quarti di classe su BMW M3; ad un soffio dalla top-ten, undicesimi nella generale, hanno chiuso Ermanno Sordi e Maurizio Barone con la Porsche 911 SC in versione Gruppo B con la quale sono secondi di classe.

Scorrendo la classifica

Al sedicesimo posto si trova un’altra BMW M3 quella di Bruno Graglia e Roberto Barbero, settimi di categoria, mentre al diciannovesimo s’insedia la Porsche 911 SC con la quale “MGM” e Marco Torlasco si aggiudicano il 3° Raggruppamento.

Bella gara per Massimo e Matteo Migliore che per soli 2”1 si devono accontentare della seconda posizione di classe con l’Opel Kadett GT/e con la quale sono ventiduesimi. Stefano Carminati ed Umberta Gibellini chiudono al terzo posto di classe e al trentacinquesimo nella generale con l’Opel Ascona SR 1.9. Due gradini più in basso si piazza la Porsche 911 SC di Claudio Azzari e Massimo Soffritti, secondi della loro categoria.

Buono anche l’esordio del giovane Ivan Drago che assieme a Ivan Lovagnini porta al traguardo al cinquantesimo posto, e sesto di classe, l’Autobianchi A112 Abarth precedendo la Porsche 911 RS di Roberto Giovannelli ed Isabella Rovere, quarti di classe. Grazie alle prestazioni individuali il Team Bassano va a festeggiare anche la vittoria tra le scuderie.

Akropolis Rally

Buone notizie arrivano anche dalla Grecia dove si è corso l’Akropolis Rally, gara di chiusura del Campionato Europeo FIA; nella classifica finale, Paolo Pasutti e Giovanni Battista Campeis si sono piazzati al quindicesimo posto con la Porsche 911 RS, oltre al secondo di classe e terzo di 2° Raggruppamento.

Rally Santo Stefano Belbo

Per sole auto moderne, Denis Letey e Nadir Bionaz hanno concluso quarantatreesimi e con la vittoria di classe alla guida della Suzuki Swift.

