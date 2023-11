Schio: al via i lavori del 2° stralcio ciclabile di via Pista dei Veneti

Sono iniziati in questi giorni i lavori di realizzazione del secondo stralcio della pista ciclabile di via Pista dei Veneti. Dopo la conclusione del primo stralcio che ha portato alla realizzazione del percorso ciclopedonale nel tratto tra viale Europa Unita e via Papa Giovanni XXIII, ora si procede con il tratto compreso tra via Papa Giovanni XXIII e il confine con San Vito di Leguzzano in corrispondenza di vicolo Valdagno, lungo la S.P. 114 “di San Vito” e quindi in gran parte in ambito di competenza provinciale.

Il percorso della pista ciclabile

I lavori appena partiti prevedono la costruzione di un percorso misto ciclo pedonale su unica corsia larga circa 2,5 ml a margine della rotatoria tra via Pista dei Veneti e via Giovanni XXIII in quanto non vi è lo spazio minimo necessario per eseguire la classica pista ciclabile a due corsie bidirezionali con marciapiede. Al contrario, nel tratto che va dalla rotatoria in direzione di Vicenza, il progetto prevede la costruzione di una pista ciclabile bidirezionale larga 2,5 ml. e di un marciapiede attiguo largo 1 ml., entrambi asfaltati con fosso di guardia laterale per lo smaltimento dell’acqua meteorica.

Il sindaco Orsi sottolinea

«Con questo ulteriore stralcio si prosegue sull’asse strategico provinciale della Ciclovia del Leogra che, collegherà la città di Vicenza con Valli del Pasubio, attraversando Schio. La risposta in opere alla richiesta di mobilità sostenibile è un impegno importante. Realizzare tratti di ciclabili che possono sembrare semplici cuciture tra tratti esistenti, in realtà come in questo caso significa proseguire nella realizzazione di una grande opera – sottolinea il Sindaco Valter Orsi – Ovviamente, poi, andiamo a garantire un miglioramento delle condizioni di sicurezza dei ciclisti che potranno transitare su un percorso protetto ed esclusivo».

I lavori sono stati affidati al Raggruppamento Temporaneo di Imprese C.V.S. SERVIZI SRL UNIPERSONALE – S.I.G. S.p.a. per un importo complessivo di progetto di 340mila euro, di cui 115 mila finanziati da un contributo provinciale. L’ultimazione dell’intervento è prevista per fine febbraio 2024. La viabilità di via Pista dei Veneti sarà regolamentata a senso unico alternato in corrispondenza del cantiere stradale mobile.

Schio, 7 novembre 2023

Fonte: Comune di Schio (VI)- Ufficio Stampa