Orientameet: scegliere e studiare nella Valle dell’Agno

Torna “Orientameet”, rassegna di eventi organizzata dal Comune di Valdagno – Assessorato all’Istruzione, con la collaborazione di Progetto Giovani Valdagno, per accompagnare gli studenti e le studentesse delle Scuole secondarie di primo grado nella scelta della scuola superiore.

Orientameet

Giunto alla sua quinta edizione, Orientameet è un percorso gratuito di informazione e orientamento che, dall’8 al 18 novembre, proporrà diversi appuntamenti dedicati ai giovani ma anche alle loro famiglie e alla comunità educante in generale.

“Anche quest’anno vogliamo affiancare i ragazzi, le ragazze e i loro genitori in questo momento di passaggio – sottolinea l’assessore all’istruzione Anna Tessaro -. Con Orientameet non diamo solo la possibilità di conoscere più da vicino l’ampia offerta degli istituti superiori della Vallata, ma proponiamo anche una serie di momenti di riflessione e informazione per orientarli in una scelta consapevole. Un ringraziamento va alle scuole per la loro collaborazione e capacità di lavorare in squadra in un progetto sempre più condiviso”.

Edizione 2023

Replica la formula collaudata e apprezzata che lo scorso anno ha coinvolto più di 850 persone. Il programma prevede un ciclo di eventi informativi (giovedì 9 e 16, sabato 18 novembre a Palazzo Festari), un incontro pubblico di presentazione dell’offerta formativa delle scuole della Vallata dell’Agno (mercoledì 8 novembre a Trissino) e, sabato 18 novembre, la Fiera dell’Orientamento, evento che l’anno scorso ha portato più di 500 persone tra gli stand degli istituti allestiti negli spazi del Palalido e del Palasoldà.

Novità di quest’anno sarà la presenza tra gli stand del Gruppo Insieme e dell’Associazione Italiana Dislessia, che saranno a disposizione delle famiglie per fornire informazioni sui servizi e i progetti di accoglienza e inserimento nelle scuole di ragazzi e ragazze con disabilità o Disturbi Specifici dell’Apprendimento.

Ulteriori iniziative sono promosse dai singoli istituti: tutte le proposte – insieme alla guida “DIREZIONE FUTURO – A scuola nella Vallata dell’Agno” che contiene l’offerta formativa degli Istituti di Istruzione Superiore e Formazione Professionale della Vallata dell’Agno sono pubblicate sul sito di Progetto Giovani Valdagno www.progettogiovanivaldagno.it

Orientameet – Questo il programma:

Mercoledì 8 novembre, ore 18.30

CONOSCERE LE SCUOLE SUPERIORI DELLA VALLATA DELL’AGNO

L’istruzione secondaria di secondo grado nella Vallata dell’Agno

Incontro informativo presso l’aula magna dell’IC “A.Fogazzaro”, Trissino

Gli Istituti di Istruzione Superiore e Formazione Professionale della Vallata dell’Agno presentano la propria offerta formativa, con l’intervento di insegnanti e studenti.

Giovedì 9 novembre, ore 20.00

INCONTRI FORMATIVI PER LE FAMIGLIE E LA COMUNITÀ EDUCANTE

Sala Soster di Palazzo Festari, Corso Italia 63, Valdagno

La scelta in un mondo che cambia, le sfide del futuro

incontro per genitori e comunità educante

Quali caratteristiche della società odierna incidono sulle scelte per il proprio futuro?

Le strategie più recenti in materia di orientamento in relazione all’Agenda 2030.

A cura di: Dott.ssa Sara Santilli, Psicologa dell’orientamento alle scelte scolastico professionali presso l’Università degli Studi di Padova – Laboratorio La.R.I.O.S

Ingresso libero

Giovedì 16 novembre, ore 20.00

Costruire insieme il proprio futuro

incontro per studenti e genitori

Incontro di riflessione e azione condivisa di pensieri fra genitori e figli sull’idea di studio e lavoro che cambia.

A cura di: Dott.ssa Sara Santilli, Psicologa dell’orientamento alle scelte scolastico professionali presso l’Università degli Studi di Padova – Laboratorio La.R.I.O.S

Ingresso libero

Sabato 18 novembre, ore 10.00

Disturbi specifici dell’apprendimento: informarsi e conoscere per assicurare a tutti il diritto di scegliere

incontro per studenti e genitori

Conoscersi per scegliere consapevolmente ed essere protagonisti attivi del proprio futuro

A cura di: Dott.ssa Maria Rita Cortese, Associazione Italiana Dislessia

Ingresso libero

Sabato 18 novembre, ore 15.00 – 18.00

CONOSCERE LE SCUOLE SUPERIORI DELLA VALLATA DELL’AGNO

Direzione Futuro: l’istruzione secondaria di secondo grado nella Vallata dell’Agno

Palalido e Palavolta, via A. Volta | Valdagno | Vicenza

Incontro informativo e stand dedicati alle scuole della Vallata dell’Agno

Ore 15.00 – 16.30, Palalido: Presentazione delle scuole

Gli Istituti di Istruzione Superiore e Formazione Professionale della Vallata dell’Agno

presentano la propria offerta formativa.

Ore 16.30 – 18.30, Palavolta:Visite libere agli stand delle scuole.

Studenti, studentesse e genitori potranno chiarire i propri dubbi e curiosità parlandone con gli insegnanti,gli studenti e le studentesse degli Istituti di Istruzione Superiore e Formazione Professionale della vallata dell’Agno.

Saranno presenti anche Gruppo Insieme e Associazione Italiana Dislessia

DIREZIONE FUTURO

Parte di Orientameet è anche la guida “DIREZIONE FUTURO – A scuola nella Vallata dell’Agno”, pubblicazione contenente l’offerta formativa degli Istituti di Istruzione Superiore e Formazione Professionale della Vallata dell’Agno realizzata dall’Assessorato all’Istruzione e Progetto Giovani del Comune di Valdagno in collaborazione con le scuole superiori della Vallata dell’Agno. All’interno della guida studenti e famiglie troveranno informazioni dettagliate e aggiornate annualmente rispetto all’offerta formativa delle Scuole Superiori di Valdagno, Recoaro Terme e Trissino

Tutte le informazioni relative ad Orientameet e la versione scaricabile e sfogliabile della guida sono disponibili sul sito di Progetto Giovani Valdagno: www.progettogiovanivaldagno.it

