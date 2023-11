Marta G. Tabacco allo Spazio Bixio di Vicenza

“Mutazioni 04” allo Spazio Bixio di Vicenza: sabato 11 novembre seminario e spettacolo di danza con Marta G. Tabacco sul tema dell’attesa – La stagione del palcoscenico comunale gestito da Theama per la parte artistica e organizzativa

Danza, doppio appuntamento

Un doppio appuntamento con la danza si inserisce sabato 11 novembre nel già ricco cartellone di “Mutazioni 04”, diciottesima edizione della stagione di spettacolo di scena allo Spazio Bixio, curata per il Comune di Vicenza da Theama Teatro in collaborazione con FOR.THE – centro di formazione teatrale:

al mattino, dalle 10.30 alle 13.30, il seminario di danza contemporanea “Waiting” ;

; alla sera, alle 21, lo spettacolo “Waiting List”, il tutto firmato da Marta G. Tabacco.

Lo spettacolo, coreografato e interpretato dalla danzatrice, è elaborato su musiche originali di Mobrah, con Marco Rampello alla voce. Il tema dell’attesa è qui declinato attraverso diverse prospettive soggettive e concettuali, tradotte in un susseguirsi di quadri scenici che rendono tangibile il tema dell’attesa. Attraverso corpo e voce, l’artista mette domande e risposte intorno alla “lista d’attesa”, con tratti ora ironici e allusivi, ora poetici e astratti.

Spazio Bixio – Il seminario

Con lo stesso tema come innesco, il seminario proporrà ai partecipanti un percorso di ricerca analogo a quello che la danzatrice ha condotto per arrivare alla sua performance, realizzato con il supporto di h(abita)t – Rete di Spazi per la Danza / Leggere Strutture Art Factory Rete h(abita)t.

Marta G. Tabacco è danzatrice, performer, autrice e insegnante di danza contemporanea. Specializzata nelle tecniche di danza contemporanea release e floorwork, integra la sua esperienza nel campo teatrale e performativo. Numerose le sue esperienze internazionali e le collaborazioni con significative compagnie italiane di danza e teatro di ricerca. “Waiting List” ha debuttato nell’agosto 2022 al Becoming Festival 01 della Compagnia Controra, a Trento.

Biglietti interi a 15 euro, a 12 i ridotti. Per il seminario è richiesta una quota di partecipazione di 35 euro. Per informazioni e prenotazioni (consigliate): info@theama.it oppure 0444 322525, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18; nel giorni di spettacolo, dalle 10 alle 18, è attivo il numero 392 1670914. Informazioni anche su www.teatrospaziobixio.com. Il Teatro Spazio Bixio si trova in via Mameli, 4.

Theama Teatro – Ufficio Stampa

ALTER EGO COMUNICAZIONE