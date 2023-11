Ferra e Dulbecco ospiti al Padova Jazz Festival il 12 novembre

Padova Jazz Festival 25° edizione dal 2 al 19 novembre 2023. Appuntamenti di domenica 12 novembre al Caffè Pedrocchi, Sala Rossini, ore 11:30

BEBO FERRA & ANDREA DULBECCO

“Simul”

Bebo Ferra (chitarre), Andrea Dulbecco (vibrafono, marimba)

Caffè Pedrocchi, ore 18

Presentazione del libro “Chet Baker. Vita e musica” (EDT, 2022)

di Jeroen de Valk

Interverrà il traduttore Francesco Martinelli

Ingresso gratuito

Anche la seconda settimana del Padova Jazz Festival culmina con un concerto mattutino nella Sala Rossini del Caffè Pedrocchi. Qui, domenica 12 novembre alle ore 11:30 si esibiranno in duo Bebo Ferra (chitarre) e Andrea Dulbecco (vibrafono, marimba), il cui progetto “Simul” (uscito su disco nel 2020) è una celebrazione del loro lunghissimo sodalizio artistico, che ha oltrepassato ormai i venti anni di musica insieme.

Sempre al Caffè Pedrocchi, alle ore 18 Francesco Martinelli, giornalista, saggista e insegnante specializzato in temi jazzistici, presenterà il libro “Chet Baker. Vita e musica” di Jeroen de Valk (EDT, 2022), di cui ha curato la traduzione.

Bebo Ferra e Andrea Dulbecco intrecciano i loro strumenti con massima libertà e naturalezza, passando da composizioni originali a brani di grandi autori come Lee Konitz, Jim Hall, Cole Porter. Musica arguta, leggiadra, con l’emozione che darebbe una stretta di mano mentre si è in caduta libera.

Andrea Dulbecco

Ligure ma trasferitosi presto a Milano, proviene da studi classici e percorsi accademici. Ha sviluppato una carriera dividendosi tra la musica contemporanea e il jazz.

Bebo Ferra

Nato a Cagliari nel 1962 (ma anche lui milanese adottivo), Bebo Ferra si esibisce professionalmente dal 1979. I suoi primi importanti passi, a Milano, sono con Gianni Coscia e la seconda edizione degli Area diretta da Giulio Capiozzo. Negli anni Novanta consolida i rapporti con Paolo Fresu (col gruppo Internòs) ed entra nell’orbita di Mauro Negri, Michael Rosen, Gianni Cazzola. In anni più recenti sono arrivate le collaborazioni con Javier Girotto, Paolino Dalla Porta, Rosario Bonaccorso e Fabrizio Sferra, Enrico Pieranunzi, Raffaello Pareti, Antonello Salis. La principale vetrina che ha messo in luce le doti chitarristiche di Bebo Ferra è la collaborazione con Fresu in vari contesti, dal duo al Devil Quartet. Ma il sound elettrificato, la cantabilità melodica e la passione per le strutture ritmiche complesse di questo solista emergono chiaramente anche nei suoi progetti da leader.

Il Padova Jazz Festival è organizzato dall’Associazione Culturale Miles presieduta da Gabriella Piccolo Casiraghi, con il contributo dell’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Padova e il sostegno del Ministero della Cultura.

Informazioni:

Associazione Culturale Miles – Via Montecchia 22 A, 35030 Selvazzano (PD) – Tel.: 347 7580904 e-mail: info@padovajazz.com – web: www.padovajazz.com

Direzione artistica: Gabriella Piccolo Casiraghi

Ufficio stampa: Daniele Cecchini

cell. 348 2350217 e-mail: dancecchini@hotmail.com

Biglietti

Caffè Pedrocchi, Sala Rossini: Bebo Ferra & Andrea Dulbecco

Biglietto intero 10. Posti non numerati.

Ridotto studenti (di ogni istituto, su presentazione di badge che lo attesti): 5 euro. Acquistabile solo il giorno stesso del concerto in base ai posti disponibili.

Prevendite

Online su www.padovajazz.com

Diritti di prevendita non inclusi nel prezzo segnalato (applicati solo sulle prevendite online).

Abbonamenti

Abbonamento tre concerti al Teatro Verdi:

16/11: Irene Grandi + 17/11: Fabrizio Bosso + 18/11: Bill Frisell

intero 80 euro; ridotto 68. Posti numerati solo platea e pepiano

Per chi acquista un abbonamento: in omaggio uno spettacolo a Nuova Sant’Agnese (Fondazione Peruzzo) SOLO previa prenotazione via email a prenotazioni@padovajazz.com + omaggio borsa shopper.

