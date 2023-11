Design For All: riattivati i QR Code “Percorsi 2.0” a Sovizzo

Design For All – “Percorsi 2.0” a Sovizzo: nuovamente attivi e disponibili ai visitatori i QR Code posizionati con un design universale ed accessibile a tutti

L’Amministrazione Comunale ha ripristinato e reso nuovamente operativi a residenti e visitatori i QR Code situati lungo i suggestivi “Percorsi 2.0” a Sovizzo. L’iniziativa, ufficialmente inaugurata il 21 marzo 2021 nell’ambito del progetto “Sovizzo Paese Ospitale”, consiste in otto sentieri naturalistici che uniscono storia ed innovazione attraversando diversi punti nevralgici del Paese.

“Percorsi 2.0”

La sentieristica dei “Percorsi 2.0” a Sovizzo è stata concepita con un approccio innovativo. Contrariamente alla tradizionale suddivisione descrittiva imposta dalla Regione Veneto, il Comune di Sovizzo ha scelto di concepire questi percorsi come veri e propri sentieri culturali. L’obiettivo primario è di promuovere non solo l’attività sportiva all’aria aperta, ma anche di fornire ai visitatori una profonda conoscenza del territorio. La mappa dei sentieri è stata distribuita a tutte le famiglie di Sovizzo in due versioni: una tridimensionale e una classica. La sentieristica è stata progettata con indicazioni intuitive e colorate, facilmente comprensibili da persone di tutte le età. Inoltre, è stata posta particolare attenzione all’inclusività: quattro percorsi su otto sono accessibili sia alle persone con disabilità fisiche che cognitive.

Il commento dell’assessore, Sira Miola

“Proprio in questo si traduce la progettazione universale della sentieristica, ovvero nella lettura e nella comprensione da parte di tutti. L’audioguida è stata sviluppata per essere fruibile anche da non vedenti e non udenti. Inoltre, stiamo attualmente implementando il progetto con l’aggiunta della lingua inglese, al fine di invitare anche i turisti stranieri a scoprire il territorio di Sovizzo.”

Come funziona questa innovativa esperienza

Il passato si lega al presente a partire dall’ingresso nel Palazzetto dello Sport di Sovizzo, dove è possibile scaricare, grazie ad un QR Code posizionato da esperte guide alpine su di una mappa di partenza, le diverse tracce dei cammini che guideranno i visitatori lungo gli itinerari utilizzando il proprio smartphone. Questi QR Code, opportunamente dettagliati nella brochure allegata, offrono un prezioso collegamento tra il mondo reale e quello virtuale. Così permettendo a chiunque inquadri il codice con un cellulare o un tablet di accedere ad una ricca serie di informazioni. Le voci dell’audioguida, fornite da un volontario del paese di Sovizzo, coprono aspetti storici. Ma anche culturali e paesaggistici che arricchiscono l’escursione, guidando gli appassionati alla scoperta sempre più approfondita del territorio.

Il Sindaco di Sovizzo Paolo Garbin

“I “Percorsi 2.0 Sovizzo” non sono solo vie di percorrenza, ma autentiche esperienze che consentono di immergersi nella bellezza e nella storia del nostro territorio” dichiara Paolo Garbin, Sindaco di Sovizzo. E prosegue: “I QR Code rappresentano un tassello importante di questa attività, mettendo a disposizione delle risorse aggiuntive che arricchiscono gli itinerari. Invitiamo quindi l’intera cittadinanza a cogliere questa opportunità, esplorando i Percorsi 2.0 con rinnovato entusiasmo.”

Sovizzo, 7 Novembre 2023

Fonte: Comune di Sovizzo (VI) – Ufficio Stampa