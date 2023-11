Compagnia Astichello a Chiuppano: “La pillola tiramesù”

34° “Invito a Teatro” a Chiuppano: sabato 11 novembre “La pillola tiramesù” per ridere con la Compagnia Astichello.

Nuovo appuntamento sabato 11 novembre con la 34ª edizione di “Invito a Teatro”, applaudita rassegna di prosa promossa dal Comune di Chiuppano. Con il patrocinio della Provincia di Vicenza e in collaborazione con il Comitato provinciale vicentino della Federazione Italiana Teatro Amatori (Fita).

Alle 20.45 all’Auditorium Centro Servizi, la Compagnia Astichello di Monticello Conte Otto proporrà “La pillola tiramesù”, sua produzione più recente, commedia di Antonio Stefani diretta da Aldo “Alvin” Zordan. Il pubblico si ritroverà nella casa-studio di un avvocato vicentino, sempre pronto a farsi in quattro per amici e clienti. Questa volta, però, la sua generosità rischia di giocargli un brutto scherzo, catapultandolo in una serie di situazioni complicate e imbarazzanti causate da… una certa pillolina.

Biglietti interi a 8 euro, ridotti a 5 (dai 6 ai 18 anni). Prevendite e informazioni all’Edicola Cartoleria Rando, tel. 0445 390547 oppure 340 1944473. Info anche su www.comune.chiuppano.vi.it.

La rassegna proseguirà sabato 18 novembre con “5 donne con lo stesso vestito” di Alan Ball, presentata da Lo Scrigno di Vicenza per la regia di Amer Sinno, e si concluderà sabato 25 novembre con Controscene Prospettive Teatrali di Marano Vicentino ne “Il viaggio dei cretini” di Christian Nicoluzzi e Sergio Purgato.

