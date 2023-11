Centro Destra Lonigo: preoccupazione per la gestione del tennis

Il Tennis Club di Lonigo, dopo insuccessi su insuccessi e con un esodo inarrestabile di atleti verso SAREGO, alza bandiera bianca e con lettera del 19 luglio scorso ha annunciato le dimissioni del C.d.A. del club.

Dalla lettera inviata dal CDA tennistico ai soci si evince chiaramente che il matrimonio Sindaco/CDA è naufragato. Naufragato dal momento in cui non è stata garantita al Tennis Club Lonigo una nuova proroga pluriennale (di oltre due anni).

Appare quindi evidente una imbarazzante incapacità gestionale, con assente visione delle prospettive prossime e future! Infatti, non possiamo dimenticare che il primo atto amministrativo di questa “squadra” è stato quello di bloccare il Project Financing per la realizzazione del nuovo centro internazionale tennistico compresi due campi per il padel, sport in continua crescita, e un campo da calcio a 5, totalmente assente a Lonigo.

a distanza di anni, si vuole costruire quattro campi da Padel nell’area ex Ecocentro con una spesa iperbolica di 789.394,00 euro. Una scelta assai anti economica e poco gestibile da uno stesso gestore. Atteso che il centro tennistico e quello del futuro Padel sono distanziati da tutta l’area motoristica.

Se l’obiettivo della passata amministrazione era di creare nuovi impianti sportivi, a norma e fruibili in maniera completa ed efficiente (con spese di gestione, straordinarie e ordinarie a carico dei concessionari), con questa amministrazione si spendono molti più soldi per avere strutture obsolete e soprattutto poco funzionali.

Nel frattempo i leoniceni sono costretti a trasferirsi altrove per poter praticare i loro sport preferiti.

Lonigo 4 novembre 2023

Fonte Dovigo Sindaco – Lega – Fratelli d’Italia – Forza Italia