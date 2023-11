Cani in inverno: come rinforzare il loro sistema immunitario

L’estate che sembrava non voler finire più è giunta al capolinea, e all’orizzonte si prospettano giornate dal clima più rigido. Proprio come gli umani, anche cani e gatti risentono del cambio stagionale e possono rischiare di contrarre malattie da raffreddamento. Come potenziare il sistema immunitario del cane all’arrivo del freddo?

Sintoni e prevenzione delle malattie da raffreddamento nel cane

Durante la stagione invernale bisogna tutelare al meglio i nostri amici a quattro zampe. Il freddo, l’umidità e gli alzi di temperatura spesso drastici, possono sottoporli a problemi di salute più o meno gravi. Solitamente è l’apparato respiratorio ad essere più vulnerabile, e se non vengono adottate le giuste norme preventive, i nostri fedeli amici a 4 zampe possono facilmente contrarre malattie da raffreddamento, come ad esempio influenza, bronchite o, nel peggiore dei casi, polmonite.

L’umidità può anche indebolire la struttura articolare e ossea, provocando fastidiosi dolori e rigidità muscolare. I farmaci per dolori articolari sono utili in questi casi? Sicuramente attutiscono il dolore, anche se il nostro consiglio è quello di evitare la somministrazione di prodotti contenenti sostanze chimiche, affidandosi piuttosto a integratori naturali per le articolazioni del cane.

In inverno è fondamentale prestare attenzione anche alla neve, poiché attrae e incuriosisce i cani che si divertono a mangiarla per scoprirla e conoscerla. Questo comportamento istintivo può tuttavia nascondere le insidie legate al maggior contatto con sostanze estranee, come germi e batteri, che possono causare seri disturbi all’apparato gastro-intestinale, innescando diarrea, vomito e nausea.

I sintomi che dovrebbero “metterci in allarme” sul rischio che il nostro pelosetto abbia contratto una malattia da raffreddamento sono:

scolo nasale e oculare

febbre

frequenti starnuti e tosse

inappetenza

calo di energia

diarrea

gastrite

Se il cane presenta uno o più di questi sintomi è importante rivolgersi tempestivamente al veterinario, che potrà fare una diagnosi precisa e prescrivere una terapia in grado di alleviarli e scongiurare l’aggravamento del disturbo.

Alimenti e vitamine utili per rinforzare il sistema immunitario

Prevenire è senza dubbio meglio che curare, e assumere giornalmente la corretta quantità di nutrienti essenziali, tra cui vitamine, minerali, aminoacidi e grassi che stimolino l’attività dei globuli bianchi, potrà garantire al nostro amico a 4 zampe di affrontare le temperature rigide nel miglior modo possibile.

Le vitamine sono nutrienti primari per aumentare le difese immunitarie del cane. La Vitamina C, la Vitamina B12 e la Vitamina E, non dovrebbero mai mancare in un’alimentazione sana e completa. Proteggono l’organismo dalla minaccia esterna di virus, germi e batteri e contribuiscono a un corretto sviluppo del sistema immunitario.

Tra i minerali, lo zinco mantiene alte le difese immunitarie, favorisce la guarigione e aiuta a contrastare malattie degenerative come l’artrosi.

Il magnesio e il potassio sono veri e propri energizzanti naturali, che stimolano il metabolismo energetico regolando la produzione di energia in tutto il corpo, contrastano il senso di fatica e favoriscono il buonumore.

Se l’alimentazione da sola non basta a soddisfare l’apporto di tutti questi nutrienti essenziali, può essere utile l’utilizzo di un integratore naturale.

Fonte dal sito: https://blog.expodog.com/