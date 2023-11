Barbara Foria con Euforia all’Auditorium Vivaldi di Cassola

Auditorium Vivaldi di Cassola, sabato 11 novembre – Barbara Foria

Con Euforia inaugura sabato 11 novembre la nuova dell’Auditorium Vivaldi di Cassola. L’evento in programma alle 21.00 è organizzato da Fondazione Aida ets e l’amministrazione comunale.

Un’esilarante satira sociale su tutti gli stereotipi femminili. Un mirabolante viaggio della donna d’oggi, al tempo dei social, di whatsapp, dell’amore sempre più virtuale e sempre meno reale. Una donna alle prese con il corpo che cambia e il metabolismo che va in blocco come le caldaie. Barbara Foria affronta con la solita grande ironia e con la sua ineguagliabile carica energetica i vizi e le virtù dell’essere donna oggi con la D maiuscola, in balia di uomini con C minuscola (la C di cuore).

Ars comica

Barbara Foria, attrice versatile con grande comunicativa, autrice e presentatrice brillante. Protagonista di numerose trasmissioni televisive dedicate alla comicità, Barbara è anche regina degli storici teatri Italiani dedicati alla risata. Si laurea in Giurisprudenza presso l’Università Federico II di Napoli, ma le sue arringhe presto conquistano il palcoscenico, così abbandona le aule del tribunale e si dedica alla sua vera vocazione: l’ars comica.

Segue a Foria Debora Villa il 1 dicembre con Recital di Venti Risate, uno show di pura comicità, dove Debora si accenderà a richiesta dando vita ai monologhi che l’hanno accompagnata nei sui primi vent’anni anni di palco.

Info biglietteria

Auditorium Vivaldi via Monte Oro 1 San Giuseppe di Cassola – tel. 347 8226461 auditoriumvivaldi@fondazioneaida.it

Prosa Stand Up: € 8/10

Biglietti online sul sito www.fondazioneaida.it

