A Thiene il 10 novembre lo spettacolo: Amorevolmente Donne 2.0

Riflettori accesi sull’universo femminile con Amorevolmente Donne 2.0

Il sipario dell’Auditorium Città di Thiene-Fonato si aprirà venerdì 10 novembre 2023 alle ore 21.00 sullo spettacolo Amorevolmente Donne 2.0, portato in scena dalla Compagnia Attori in prima linea per la regia di Stefano Bianchin, proposto dagli Assessorati alla Cultura e alle Pari Opportunità in collaborazione con lo Sportello Donna Thiene.

«Lo spettacolo è un ulteriore contributo in tema di prevenzione alla violenza di genere – spiega Ludovica Sartore, assessora alle Politiche Culturali -. Una cultura del rispetto e della parità, che non siano soltanto semplici enunciati, ma modus vivendi e atteggiamenti concreti, è la prima pietra su cui costruire un antidoto efficace alla violenza».

L’assessora Savio

Dichiara Anna Maria Savio, assessora alle Politiche per la Parità di Genere: «Si tratta della prima di due proposte teatrali centrate sull’universo femminile che il Comune di Thiene promuove in vista della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne del prossimo 25 novembre. Non basta un solo giorno, infatti, per richiamare l’attenzione sul mondo femminile, sui suoi valori e sulla straordinaria ricchezza di contributo che apporta alla società, troppo spesso non riconosciuto, sminuito o volutamente ignorato. Invito ad accogliere questa proposta e le altre che seguiranno in questo mese, ringraziando tutti coloro che, mettendoci cuore e testa, hanno reso possibile l’iniziativa».

Le protagoniste dello spettacolo

Le attrici dello spettacolo sono Alice Aver, Sarah Catt­elan, Patrizia Dalla Bona, Nicole Fecchio, Gigliola Marchesini, Paola Pasqualo­tto, Alessia Sartore, Michela Vidale; le cantanti sono Giulia Novello e Luisa Pierantoni. Le voci fuori campo e tecnici sono Claudi Collini e Carlo Novello. Le luci sono curate da Marco Gasparott­o e i suoni da Enrico Marangonzin.

Lo spettacolo parte da un’idea semplicissima: far parlare d’amore una donna. Per farlo, è sufficiente darle la possibilità di farlo e disporsi all’ascolto di quanto lei saprà esprimersi e raccontarsi e il risultato sarà stupendo.

Amorevolmente donne 2.0

Lo spettacolo darà spazio a voci diverse sull’amore a donne con le loro esperienze particolari che racconteranno la ricchezza di sfumature delle emozioni del mondo femminile, prendendo spunto dalle pagine più belle della Letteratura, della Musica e del Cinema.

Si è presa ispirazione da alcune pagine di teatro di Goldoni e Moliere, sono stati rivisitati spezzoni di film che vanno da “Pretty Woman” a “Le relazioni pericolose”, sono state prese canzoni della musica italiana (ad esempio di Fiorella Mannoia e di Giorgia); da questi e altri spunti sono nati altrettanti testi “nuovi” perché unici, rivisitati e cambiati delle attrici di “Amorevolmente donne”, che hanno avuto il coraggio di mettere il loro vissuto, il loro “io”, i loro sentimenti e il loro impegno a disposizione dei monologhi e dell’intero lavoro.

La nascita della compagnia Attori in prima linea

Nasce nel 1999 da un gruppo di giovani che, dopo aver seguito un workshop di teatro a Schio, decide di concretizzare sul palco questa passione. La data ufficiale del debutto è il 1° maggio 1999 nell’allora teatro O’Connolly di Poleo con grande successo di pubblico. All’inizio le rappresentazioni erano poche e servivano soprattutto per raccogliere fondi a favore di varie associazioni di beneficenza di Schio. Poi, nel tempo, la Compagnia è cresciuta organizzandosi con una struttura stabile che ha portato nel 2006 ad associarsi alla FITA (Federazione Italiana Teatro Amatoriale).

In questi ultimi anni, la Compagnia ha girato i teatri di tutta la provincia di Vicenza facendosi sempre notare ed apprezzare. Non sono infatti mancati i riconoscimenti ufficiali come la vittoria del 1°Trofeo “Grotta Azzurra” di Orgiano (VI) nel 2007 e il secondo posto al “Siparietto d’oro” nel 2009. Negli anni, la Compagnia ha, inoltre, continuato a collaborare con associazioni nell’organizzare serate per raccogliere fondi (Associazione contro la Fibrosi Cistica, Associazione Alzheimer Alto Vicentino, Gruppo Grandangolo Malo, Operazione Mato Grosso).

Thiene, 7 novembre 2023

Fonte Comune di Thiene (VI) – Ufficio Stampa