Seminario Zerosei: convegno dedicato ai bambini fino ai sei anni

Un convegno dedicato ai bambini fino ai sei anni “Seminario Zerosei”

Assessore Selmo: «Emerge la necessità di un’alleanza educativa fra genitori, famiglie, operatori dell’educazione e dell’istruzione»

“Seminario Zerosei, famiglie e infanzie, quali nuovi sfide nel sistema integrato 06 anni” è il titolo del convegno che ha focalizzato l’attenzione sui bambini più piccoli e sulla necessità di creare un legame tra famiglie, istituzioni ed educatori.

Il convegno, che si è tenuto nella mattinata di sabato 4 novembre al Teatro comunale di Vicenza, ha visto la partecipazione dell’assessore istruzione Giovanni Selmo, del direttore del servizio istruzione del Comune di Vicenza Matteo Maroni e del dirigente dell’Ufficio VIII Ambito Territoriale Vicenza Nicoletta Morbioli.

La dichiarazione dell’assessore Selmo

«Il convegno è stato l’inizio di un percorso formativo che si preannuncia denso e necessario – dichiara l‘assessore all’istruzione Giovanni Selmo -. Siamo partiti da una riflessione delle sfide del sistema 0-6, che ci interroga molto anche come Comune, e della necessità di un’alleanza educativa fra genitori, famiglie, operatori dell’educazione e dell’istruzione. Il coordinamento pedagogico vicentino rappresenta una rete di sistemi educativi di alto livello, portatori di energie, professionalità e tanta passione per un lavoro con i bambini e le bambine forse ancora non troppo riconosciuto nella sua straordinaria valenza sociale.

Durante la mattinata, esperti e pedagogisti ci hanno ricordato una volta di più quanto siano decisivi i primi 1000 giorni di vita di un infante, quanto la cura del contesto e dell’ambiente di apprendimento siano fattori condizionanti dello sviluppo della personalità, dell’autonomia e delle relazioni dei bambini, e quanto dobbiamo tutti lavorare in rete per offrire una democrazia della crescita che permetta il diritto alla differenza e alla specificità di ogni bambino e bambina».

Nicoletta Morbioli

«Un grazie al Coordinamento Pedagogico Territoriale (CPT) vicentino che, anche con il convegno del 4 novembre, si qualifica come luogo di scambio e di confronto, per diventare ambito di costruzione di un sapere pedagogico e di modalità di lavoro condivisi – commenta la dirigente dell’Ufficio VIII Ambito Territoriale Vicenza Nicoletta Morbioli -. È questa l’unica strada possibile per una qualificazione diffusa dell’intero sistema dei servizi e come base per la costruzione di un curricolo unitario 0-6 anni, in cui vi siano al centro i bambini e la predisposizione consapevole di ambienti di apprendimento di qualità, per lo sviluppo di tutte le loro potenzialità in un clima di benessere».

I partecipanti

Sono intervenuti Giuseppe Milan, professore onorario dell’Università di Padova, già ordinario di Pedagogia generale e sociale (“L’educazione come cura in tempi difficili”), Paola Milani, professoressa ordinaria di Pedagogia generale dell’Università di Padova – Dipartimento di Filosofia, sociologia, pedagogia e psicologia applicata (“La relazione famiglie e servizi zerosei: il senso e le pratiche”), Daniela Moreno Boudon, psicologa e formatrice Progetto P.I.P.P.I. (“L’approccio P.I.P.P.I. alla vulnerabilità familiare: metodi e strumenti per costruire progetti partecipati tra famiglie, servizi zerosei e servizi sanitari”), Marco Maggi, consulente educativo e formatore del Metodo Gordon (“Essere genitori oggi: competenze, potenzialità e limiti delle funzioni genitoriali”). Ha introdotto Antonella Carretta, coordinatrice del Coordinamento Pedagogico Territoriale di Vicenza.

Il convegno è stato coordinato da Gianfilippo Vispo, pedagogista e componente CPT.

Vicenza, 6 novembre 2023

Fonte: Comune di Vicenza – Ufficio Stampa