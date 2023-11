Padova Jazz Festival: in concerto un quartetto di longeva amicizia

Concerto all’Auditorium Centro Culturale Altinate/San Gaetano, ore 21

Bonisolo – Carnovale – Conte – Nemeth Quartet

Robert Bonisolo (sax), Dario Carnovale (pianoforte), Lorenzo Conte (contrabbasso), Ferenc Nemeth (batteria)

Sabato 11 novembre il Padova Jazz Festival torna all’Auditorium Centro Culturale Altinate/San Gaetano, dove alle ore 21 si esibirà il concerto del quartetto formato da Robert Bonisolo (sax), Dario Carnovale (pianoforte), Lorenzo Conte (contrabbasso) e Ferenc Nemeth (batteria): un combo dall’ormai lunga storia che valorizza il rapporto tra i nostri “talenti locali” ed esponenti di primo piano del jazz internazionale.

Un quartetto costruito su una longeva amicizia.

È infatti di lunga data la collaborazione tra il contrabbassista Lorenzo Conte, il sassofonista di origine canadese Robert Bonisolo e il pianista Dario Carnovale, tre figure di riferimento della scena jazz del Nordest. E anche l’ungherese (ma di base a New York) Ferenc Nemeth è uno ‘di famiglia’, un batterista dall’importante curriculum internazionale che qui suona per il piacere di condividere il palco con veri amici.

Robert Bonisolo

Nato in Canada con origini italiane, si è formato come sassofonista al Berklee College of Music di Boston e alla Banff School of Fine Arts. L’inizio della sua carriera è alquanto promettente: nel 1987 vince sia il Canadian Rising Star Award che l’American Rising Star Award. Tra le sue prime collaborazioni si annoverano Jerry Bergonzi, John LaPorta, George Garzone, Steve Coleman, John Abercrombie, David Liebman, Kenny Wheeler, Dave Holland.

Nel 1990 si trasferisce in Italia, dove alla sua esperienza jazzistica aggiunge una nuova formazione in ambito classico. Crea nuove collaborazioni musicali, tra gli altri con Rosario Bonaccorso, Paolo Fresu, Rosario Giuliani, Andrea Pozza, Antonio Faraò, Fabrizio Bosso, Pietro Tonolo, Dado Moroni, la Lydian Sound Orchestra, Lee Konitz, Franco Ambrosetti, Steve Swallow, Randy Brecker, Billy Drummond, Carla Bley, Tom Harrel, Mike Stern, la Tommy Dorsey Orchestra.

Ferenc Nemeth

Nato a Keszthely (Ungheria) nel 1976, impugna le bacchette dall’età di tre anni. Studia percussioni in conservatorio, poi si trasferisce a Budapest per seguire i corsi di jazz all’Accademia Musicale Franz Liszt. Il percorso formativo di Nemeth prosegue poi nelle più importanti istituzioni musicali degli Stati Uniti: il Berklee College of Music di Boston, il New England Conservatory, il Thelonious Monk Institute of Jazz: qui ha la possibilità di studiare e suonare assieme a musicisti di livello assoluto come Herbie Hancock, Wayne Shorter e Terence Blanchard. Durante il soggiorno a Los Angeles Nemeth inizia ad accumulare collaborazioni di prestigio: John Clayton, Jimmy Heath, la Henry Mancini Orchestra… Ora vive a New York e la sua lista di collaborazioni continua ad allungarsi: Christian McBride, John Patitucci, John Abercrombie, Mark Turner, Steve Turre, Eddie Henderson, Ron McClure, Chris Cheek, Aaron Goldberg…

Lorenzo Conte

Formatosi al conservatorio “Benedetto Marcello” di Venezia, la sua città natale, si dedica ora esclusivamente alla musica jazz. Ha collaborato con innumerevoli musicisti sia europei che americani: Jesse Davis, Eddie Henderson, Ronnie Mathews, Art Farmer, John Hicks, Steve Grossman, Slide Hampton, Bobby Watson, Ferenc Nemeth, Mike LeDonne, Bob Sheppard, Pietro Tonolo, Dado Moroni, Gianni Basso, Rosario Giuliani, Flavio Boltro… Ha suonato a lungo nel quartetto di Tom Kirkpatrick e collabora stabilmente con Robert Bonisolo, Paolo Birro, Andrea Pozza. Nella sua attività discografica compaiono una decina di Cd con il batterista Bobby Durham e registrazioni con Sam Most, Lee Konitz ed Eliot Zigmund, con cui vanta una lunga partnership.

Il Padova Jazz Festival è organizzato dall’Associazione Culturale Miles presieduta da Gabriella Piccolo Casiraghi, con il contributo dell’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Padova e il sostegno del Ministero della Cultura.

Informazioni:

Associazione Culturale Miles

Via Montecchia 22 A, 35030 Selvazzano (PD)

Tel.: 347 7580904

e-mail: info@padovajazz.com

web: www.padovajazz.com

Direzione artistica: Gabriella Piccolo Casiraghi

Ufficio stampa: Daniele Cecchini

cell. 348 2350217 / e-mail: dancecchini@hotmail.com

BIGLIETTI

Il concerto si svolgerà al Centro Culturale San Gaetano: Bonisolo-Carnovale-Conte-Nemeth

Biglietto intero 15 euro; ridotto 12. Posti non numerati.

Ridotto studenti (di ogni istituto, su presentazione di badge che lo attesti): 5 euro. Acquistabile solo il giorno stesso del concerto in base ai posti disponibili.

PREVENDITE CONCERTO

Online su www.padovajazz.com

Diritti di prevendita non inclusi nel prezzo segnalato (applicati solo sulle prevendite online).

ABBONAMENTI

Abbonamento tre concerti al Teatro Verdi:

16/11: Irene Grandi + 17/11: Fabrizio Bosso + 18/11: Bill Frisell

intero 80 euro; ridotto 68. Posti numerati solo platea e pepiano

Per chi acquista un abbonamento: in omaggio uno spettacolo a Nuova Sant’Agnese (Fondazione Peruzzo) SOLO previa prenotazione via email a prenotazioni@padovajazz.com + omaggio borsa shopper

