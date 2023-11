Movember: mese dedicato alla prevenzione dei tumori maschili

Dopo il “Mese Rosa” di ottobre dedicato alle problematiche del tumore al seno, ecco “Movember”, il mese dedicato alla prevenzione dei tumori maschili, in particolare a quello della prostata – “Movember”, una questione di uomini

Movember

Neologismo nato dalla fusione di due termini “Moustache” – baffi – e “November”, nasce nel 2003 dall’idea di due amici australiani che si fecero crescere i baffi per “cambiare faccia alla salute degli uomini”, sottolineando quanto poco si parli dei tumori maschili.

Alcune ricerche sull’adesione ai programmi di screening dimostrano, infatti, quanto il maschio sia piuttosto reticente a fare prevenzione.

In occasione di questo appuntamento, che ha ormai interessato tanti paesi del mondo, un progetto quanto mai interessante è promosso dall’Associazione Oncologica San Bassiano Odv in collaborazione con UOC di Urologia dell’AULSS7 Pedemontana con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione maschile sull’importanza dell’informazione in ambito della prevenzione e della cura oncologica.

Due gli incontri

Per questo motivo saranno realizzati due incontri pubblici:

uno il giorno 8 Novembre in collaborazione con la Società Rugby Bassano 1976 a Bassano del Grappa,

uno – il giorno 13 novembre – dedicato ai ragazzi e ai genitori frequentanti tutte le società sportive del Comune di Nove,

allo scopo di fornire loro importanti informazioni circa la tutela della salute.

I temi che si affronteranno saranno inerenti alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura del tumore del testicolo, del varicocele, del tumore della prostata e altre problematiche connesse al distretto urogenitale maschile.

In un secondo momento, saranno organizzate delle sessioni, condotte da personale competente, allo scopo di insegnare l’autopalpazione della mammella e dei testicoli ai ragazzi.

In Italia, ogni anno, circa duemila pazienti sono colpiti dal tumore ai testicoli. Si tratta del tumore più frequente negli uomini tra i 20 e i 40 anni. Se diagnosticato per tempo, il tumore del testicolo è altamente curabile e le sue probabilità di guarigione sfiorano quasi la totalità dei casi. Per questo motivo, l’autopalpazione del testicolo può essere un’arma fondamentale nella prevenzione di questo tipo di tumori.

È QUINDI FONDAMENTALE QUESTO PROGETTO PER FORNIRE UNO STRUMENTO CONCRETO ALLE GIOVANI GENERAZIONI AL FINE DI GARANTIRE UN FUTURO IN SALUTE.

Fonte ASSOCIAZIONE ONCOLOGICA SAN BASSIANO-ONLUS

Via Calibri 61, San Giuseppe di Cassola (VI) Email: associazione@oncosanbassiano.it Tel. +39. 342.0488022