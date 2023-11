“Pagine in movimento” a Malo – Carla Maria Russo presenta la sua ultima fatica letteraria.

Pagine in movimento

Secondo appuntamento per la rassegna “Pagine in movimento”. Mercoledì 8 novembre, alle 20,30, nella sala consiliare ex chiesetta di San Bernardino, Carla Maria Russo presenterà la sua ultima fatica letteraria.

“La figlia più amata. Storia delle sorelle Medici”.

Un tuffo nella Firenze rinascimentale con la storia di Cosimo I de’ Medici, duca di Toscana, figlio di Giovanni dalle Bande Nere e nipote della grande Caterina Sforza. Che contrariamente al comune sentire, rivela una netta e spiccata predilezione per le figlie femmine. Non ha ancora diciotto anni, quando diventa padre di una bambina, Bia, che lui adora e cresce come se non fosse nata fuori dal matrimonio.

Un fato avverso colpirà una dopo l’altra tutte le donne di casa Medici, trascinando verso una fine ancora più drammatica proprio quelle che il duca ha amato di più, vittime delle vendette che lui stesso ha contribuito a suscitare. Russo è autrice di numerosi romanzi di successo fra cui “La sposa normanna”, “Il cavaliere del giglio”, “L’amante del Doge”. L’appuntamento letterario voluto da assessorato alla cultura e biblioteca civica, sarà ad ingresso libero.

Malo, 6 novembre 2023

Fonte Comune di Malo

Carla Maria Russo

Sono nata a Campobasso, in Molise, dove, stando alle cronache familiari, sono vissuta solo i miei primi quindici giorni di vita. Poi ho abitato in diverse altre città seguendo i trasferimenti di mio padre, agente di pubblica sicurezza, fino a quando, all’età di tredici anni, sono approdata a Milano, da dove non mi sono più mossa e che considero la mia città. Qui ho compiuto gli studi superiori nel liceo classico A. Manzoni e quelli universitari presso L’Università degli Studi, dove mi sono laureata in Lettere Moderne con una tesi in storia del Risorgimento.

Dopo la laurea, ho insegnato Italiano e Latino nel triennio del liceo, tornando come docente nello stesso liceo classico Manzoni che avevo frequentato come studente.

Agli inizi degli anni ’90 però ho deciso di lasciare l’insegnamento e dedicarmi ad altre attività con le quali mi piaceva misurarmi. Una di queste è stata la ricerca storica, mia antica passione, un’altra la scrittura. All’inizio ho scritto per me stessa, desiderosa di mantenere traccia delle bellissime storie nelle quali mi imbattevo attraverso le mie ricerche, così intense, appassionanti e vive da annullare il tempo e parlare all’uomo di ogni epoca. Perché ogni “vera” storia è sempre contemporanea, sempre moderna.

Nel 2005 è uscito il mio primo romanzo per adulti, dal titolo La sposa Normanna, che ha suscitato fin da subito molta attenzione. Si è trasformato oggi un long seller di grande successo, che ha venduto centinaia di migliaia di copie e ha vinto il premio Città di Cuneo Primo Romanzo e del premio Feudo di Maida. A questo romanzo, sono seguiti: Il Cavaliere del Giglio (2006), L’amante del Doge (2008), Lola nascerà a diciott’anni (2010), vincitore del premio letterario Fenice Europa, La Regina Irriverente (2008) e La Bastarda degli Sforza (2015) e il suo seguito, I giorni dell’amore e della guerra (2016), Le nemiche (2017), L’acquaiola (2018), Una storia privata. La saga dei Morando (2019). Ma il premio più gratificante in questo mio ruolo di scrittrice è il rapporto con i miei lettori, che mi scrivono numerosi e mi arricchiscono molto con il loro entusiasmo e considerazioni. Proprio per realizzare un contatto più diretto con loro, ho deciso di aprirmi al mondo dei social network, sebbene non sia una grande esperta. Potete trovarmi su Facebook e su Instagram , piattaforme che utilizzerò per creare un canale preferenziale con chi mi segue da sempre, per dialogare, per scambiarci consigli e per diffondere dei contenuti esclusivi.