La Peugeot tipo 3 taglia il traguardo della London Brighton

In una fresca e soleggiata giornata d’autunno la Peugeot tipo 3, che fu di Gaetano Rossi, è partita all’alba da Londra per raggiungere dopo un percorso di quasi 100 km la spiaggia di Brighton.

Imponente il colpo d’occhio alla partenza con ben tre Peugeot schierate nelle prime tre posizioni.

La “nostra” portava il numero 001,

essendo la più antica costruita, ed è stata condotta da Davide Lorenzone, curatore del museo dell’auto di Torino, ed ha imboccato con passo sicuro il centro di Londra.

La gara che si svolge in un percorso di quasi 100 km interamente aperto al traffico, ha comportato momenti di difficoltà: semafori, rotatorie, salite e discese che hanno messo a dura prova la capacità di scalatrice e la tenuta dell’impianto frenante della prima vettura circolante in Italia.

Il gruppo di supporter dell’Historic Club Schio e del Veteran Car Club di Padova hanno seguito tutta la gara.

Alle 15:45 la Peugeot tipo 3 ha tagliato il traguardo di Madeira drive a Brighton. Si è trattato di un momento di grande entusiasmo nell’aver riportato questa vettura di 130 anni alla più importante gara per vetture antiche al mondo ed avere completato il tragitto!

Un plauso ad Alessandro Rossi si

– Presidente dell’Historic Club Schio, che nel 2017 ha iniziato un lavoro di restauro con l’obiettivo di rimettere l’auto in condizioni di poter affrontare la gara. Purtroppo la fortuna non è mai stata dalla sua parte e per due anni consecutivi non è riuscita a raggiungere il traguardo.

Il curatore del museo dell’auto di Torino non ha voluto rinunciare all’edizione 2023 ed ha completato il restauro con una importante fase di test su strada, durata alcuni mesi e i cui risultati sono stati pari alle attese.

L’Historic Club Schio ha seguito questo progetto fin dall’inizio ed ora può certamente condividere questo momento di grande successo.

Ma non finisce qui!

Grazie agli eredi della famiglia Lazzari sono stati ritrovati gli originali fanali a candela, che hanno destato molta curiosità ed interesse tra il pubblico.

Il prossimo appuntamento sarà ad Ajello, nel garage in cui la vettura è rimasta custodita per 50 anni.

Filippi Diego Responsabile Biblioteca Pubbliche relazioni/Stampa Historic Club Schio