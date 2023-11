Franchetti SpA: pronta l’apertura di una Academy per giovani talenti

Sostenibilità delle infrastrutture e manutenzione predittiva: Franchetti SpA investe in capitale umano.

La Società amplia il proprio team di ingegneri civili, meccanici ed elettronici: assunti gim 15 professionisti nel 2023, previste 50 risorse complessive nel biennio 2023-24.

Pronta l’apertura di una Academy per giovani talenti.

società quotata sul segmento Euronext Growth Milan di Borsa Italiana (Ticker BIT: FCH) e a capo dell’omonimo Gruppo multinazionale di sviluppo software ed engineering design, pioniere nella pianificazione, diagnosi e terapia degli interventi volti alla sicurezza e programmazione predittiva delle attivit̀à di manutenzione sulle strutture di reti infrastrutturali, in particolare ponti e viadotti, comunica il proprio piano di assunzioni che si estenderm nel corso del biennio 2023-2024.

Nel dettaglio, l’iniziativa mira a potenziare ulteriormente il team di professionisti gim esistente, operante sia in Italia che in Brasile, allo scopo di sfruttare al meglio le opportunitm emergenti sul mercato e per mantenere nel lungo periodo gli standard di eccellenza nei servizi offerti dalla Societm.

Gli obiettivi

L’obiettivo di Franchetti S.p.A., il cui attuale organico è gim del tutto sufficiente a gestire commesse sia attuali che future, è quello di introdurre in azienda, entro la fine del 2024, circa 50 nuove risorse altamente qualificate (15 delle quali sono già state inserite nel corso dei primi 10 mesi del 2023).

In particolare, l’innesto riguarda ingegneri civili e meccanici con esperienza nel settore delle infrastrutture, oltre che ad ingegneri elettronici e laureati in scienze informatiche con competenze nel campo dell’AI (Artificial Intelligence) e dell’IoT (Internet of Things), professionalitm che avranno un ruolo cruciale nel continuo sviluppo delle soluzioni tecnologiche del Gruppo Franchetti. Oltre a queste figure chiave, la Societm è anche alla ricerca di professionisti per potenziare le aree Commerciale, Project Management, Controllo di Gestione e Ricerca & Sviluppo.

La ricerca di talenti è aperta non solo a posizioni senior, ma anche a giovani neolaureati per la cui crescita professionale la Società sta pianificando l’apertura di una propria Academy, a partire da gennaio 2024. Questo consentirà ai futuri professionisti del settore di crescere in azienda e sviluppare internamente le competenze necessarie. Potendo accedere ad un patrimonio informativo e all’esperienza pluriennale della Società nell’ambito della manutenzione predittiva. Un percorso che potrà essere affrontato in un ambiente di lavoro dinamico e stimolante. Ambiente dove i nuovi professionisti avranno l’opportunità di unirsi ad un team altamente qualificato su un settore in forte crescita all’interno di un ambiente di lavoro internazionale.

Direttore Generale di Franchetti S.p.A., ha dichiarato: “Siamo in una fase cruciale di crescita e sviluppo e, proprio per questo, vogliamo accogliere in Società risorse umane aggiuntive che possano affiancare il nostro team condividendone la passione per l’innovazione e l’eccellenza.

Si tratta di un investimento che ci permetterà di mantenere gli standard elevati che ci hanno resi leader nel settore sin dalla nostra fondazione. I professionisti entrati nel gruppo da pochi mesi sono già in sinergia con la Società nel gestire le commesse in corso. E per cogliere le numerose altre opportunità che sapremo individuare tanto in Italia, quanto in Brasile e nei paesi di presenza del gruppo”.

Franchetti S.p.A. è a capo del Gruppo Franchetti, pioniere nel campo della gestione, diagnostica e manutenzione predittiva delle infrastrutture, dei ponti e viadotti in particolare. Fondata nel 2013 ad Arzignano (VI) con controllate in Brasile e Canada, attività in USA ed India. Franchetti è una PMI innovativa che ha operato su oltre 40.000 ponti equivalenti autostradali e ferroviari in tutto il mondo. Il Gruppo vanta un curriculum tecnico e scientifico che lo colloca tra i maggiori esperti internazionali del settore.

L’attività si articola in due principali linee di business:

i servizi di diagnosi e terapia per la manutenzione delle infrastrutture con ispezioni e valutazioni, progettazione degli interventi

direzione lavori e servizi ICT di programmazione predittiva della manutenzione delle infrastrutture.

Franchetti ha infatti sviluppato due software proprietari che sfruttano le potenzialitm dell’intelligenza artificiale e dell’analisi predittiva dei dati:

Argan® che permette di stimare il ciclo di vita dell’infrastruttura. Quindi ricava automaticamente l’andamento del livello di sicurezza nel tempo nei diversi scenari e contesti manutentivi

Pathwork© che consente una gestione ottimizzata delle cantierizzazioni stradali e autostradali delle infrastrutture e per una mobilità sostenibile.

Con un organico di 70 professionisti, di cui oltre il 90% laureato in ingegneria, il Gruppo ha realizzato nel 1H2023 un Valore della Produzione pari a 2,9 milioni di euro, di cui 82% generato in Italia e il 18% in Brasile.

Arzignano (VI), 06 novembre 2023

