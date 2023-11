A Vicenza la rassegna: Calvino100 con due appuntamenti gratuiti

Calvino100, per rileggere il celebre scrittore italiano tra fumetti e nuove tecnologie

Il 9 e il 10 novembre due appuntamenti a Palazzo Cordellina

Calvino da Whatsapp al fumetto nei prossimi due appuntamenti a ingresso libero della rassegna “Italo Calvino 100. Le idee, vivendole liricamente”, che la Città di Vicenza dedica al celebre scrittore italiano nel centenario della sua nascita.

Giovedì 9 novembre alle 18

Primo appuntamento nella sala Dalla Pozza di Palazzo Cordellina, in contra’ Riale 12, si terrà un reading dal titolo “Noi e la leggerezza: da Calvino a Whatsapp”. Che cosa lega il manifesto della cucina futurista, Galileo, le calcolatrici portatili, Whatsapp e il concerto più famoso di Keith Jarrett? Partendo da uno dei temi delle “Lezioni americane” di Calvino, Massimiano Bucchi – professore ordinario di Scienza, tecnologia e società all’Università degli studi di Trento, dove dirige anche il master internazionale “Communication of science and innovation” – condurrà il pubblico alla scoperta di diversi significati di leggerezza, tra tecnologia, velocità, essenzialità e accettazione dei limiti, dalla nascita della scienza moderna fino all’era della comunicazione digitale.

Le parole saranno intercalate dalla musica di Enea DJ (oltre 400 produzioni discografiche internazionali all’attivo, che spaziano tra jazz, house, loung, chill out ed elettronica), per portare i presenti a scoprire suoni originali, brani dimenticati o sconosciuti (tra gli altri Brian Eno, Talking Heads, Prefab Sprout, Penguin Cafe Orchestra, Enzo Jannacci), legati al tema della leggerezza nei suoi diversi significati.

Venerdì 10 novembre alle 17

Secondo appuntamento sempre a Palazzo Cordellina si terrà invece un incontro con Sara Colaone, autrice nel 2023 dell’adattamento a fumetti edito da Mondadori del celebre romanzo “Il barone rampante” di Calvino. Pensato per ragazzi e ragazze dai 9 ai 13 anni con le loro famiglie, l’appuntamento vedrà la partecipazione anche di Alberto Ostini, fumettista e sceneggiatore. Sarà proprio lui, in dialogo con l’autrice del libro a fumetti – contraddistinto da scansione ritmica del racconto e grafica avvincente, per rendere contemporanee le avventure di Cosimo Piovasco di Rondò -, a condurre una riflessione su cosa significa passare da un testo letterario a un fumetto e cosa ciò implichi dal punto di vista del cambiamento di medium, di linguaggio, di diversa relazione con il lettore.

Sarà quindi anche l’occasione per approfondire le peculiarità linguistiche del fumetto e il suo potenziale narrativo ed espressivo. La moderatrice dell’incontro, Paola Cortiana, porterà inoltre l’attenzione sul concetto di “visibilità” in Calvino, sul come essa rappresenti un valore per “il nuovo millennio”, declinabile attraverso il linguaggio del fumetto, ma anche su Calvino come autore BILL – Biblioteca della legalità, cioè in che modo le opere e la figura di Calvino possano essere una testimonianza di legalità.

Laboratori per scuole

Sara Colaone e il suo “Barone rampante” saranno peraltro i protagonisti di due laboratori riservati alle scuole – entrambi già al completo -. Incontri che si terranno la mattina di venerdì 10 novembre alle Gallerie d’Italia – Vicenza. Con il titolo “Avventure tra le pagine. Leggiamo al Museo con Sara Colaone”, i laboratori porteranno i ragazzi alla scoperta dei dietro la quinte della creazione di un fumetto, attraverso i disegni e i suoi materiali di produzione.

Gli appuntamenti rientrano nella rassegna “Italo Calvino 100. Le idee, vivendole liricamente”, curata dall’assessorato alla cultura, turismo e attrattività della città assieme alla Biblioteca civica Bertoliana. In collaborazione con Accademia Olimpica, assessorato all’istruzione, Gallerie d’Italia – Vicenza, Il Giornale di Vicenza, Bill Territoriale Vicentina e Alessandra Vignato.

Tutti gli appuntamenti della rassegna sono consultabili alla pagina web: https://www.comune.vicenza.it/vicenza/eventi/evento.php/354661

