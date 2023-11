Vicenza Volley: pronto riscatto, 3-0 alla Banca Annia Aduna

Serie B1 femminile girone B – Vicenza Volley – Otto ace e dodici muri spingono le beriche al ritorno al successo prolungando l’imbattibilità casalinga

Pronto riscatto per le ragazze di Vicenza Volley nel campionato di B1 femminile, a segno 3-0 in casa contro Banca Annia Aduna nella quinta giornata d’andata del girone B. Le biancorosse di Mariella Cavallaro hanno dimostrato di aver voltato pagina dopo il primo ko stagionale a San Donà contro le giovani del Cortina Imoco Express tornando al successo e prolungando l’imbattibilità casalinga.

Mariella Cavallaro

Due set combattuti, il terzo più netto, senza lasciar spazio alle ospiti per riaprire l’incontro. Questa la fotografia dell’incontro, commentato da coach Cavallaro. “C’è stata – afferma l’allenatrice di Vicenza Volley – una buona prova corale di tutta la squadra che è riuscita a limitare il loro punto di forza, il gioco al centro. La battuta ha funzionato (8 ace) e ha permesso di bloccare a muro le loro laterali (12 block vincenti).

Anche se in certi momenti Aduna è riuscita a scappare via, abbiamo tenuto mentalmente dimostrando di essere una formazione che non molla e che con freddezza e lucidità ha raggiunto e superato l’avversario nei finali di set portando a casa tre punti importanti. Anche questa partita è stato uno spettacolo, gli avversari di questo girone sono tutti molto competitivi e nelle gare si assiste ad un bel gioco che ha divertito il pubblico presente”.

Ben quattro le doppie cifre beriche, con l’opposta Lidia Digonzelli top scorer con 15 punti, seguita dai 13 della schiacciatrice Chiara Costagli e dagli 11 dell’altra banda Chiara Boninsegna e della centrale Martina Pegoraro (5 a muro).

Sabato trasferta veronese sul campo dell’Orotig Peschiera Ponti; in classifica, Vicenza Volley sale a quota 8 punti, occupando il sesto posto ma a -4 dalla vetta e a -2 dal quartetto alla piazza d’onore (tra cui l’Orotig).

VICENZA VOLLEY-BANCA ANNIA ADUNA 3-0

(26-24, 25-23, 25-18)

VICENZA VOLLEY: Spinello 1, Costagli 13, Pegoraro 11, Digonzelli 15, Boninsegna 11, Andeng 6, Formaggio (L), Simpsi 1, Bauce 1, Andreatta (L). N.e.: Do Carmo, Tasholli, Roviaro. All.: Cavallaro

BANCA ANNIA ADUNA: Biondi 6, Rizzieri 2, Comotti 12, Romano 4, M’Bra 11, De Bortoli 3, Cavalera (L), Gherardi 2, Calia. N.e.: Nalin, Fregonese, Gazzerro (L). All.: Amaducci

ARBITRI: Fallica e Palmieri

NOTE: Durata set’ 29’, 30’, 26’ per un totale di 1 ora e 25 minuti di gioco

Vicenza Volley: battute sbagliate 13, ace 8, ricezione positiva 50% (perfetta 22%), attacco 43%, muri 12, errori 25

Banca Annia Aduna: battute sbagliate 7, ace 4, ricezione positiva 46% (perfetta 21%), attacco 28%, muri 9, errori 17.

VICENZA, 5 NOVEMBRE 2023

Nelle foto di Daniele Marangoni, la vittoria di Vicenza Volley contro Banca Annia Aduna

