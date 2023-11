La pallacanestro Vicenza lotta, ma il fotofinish premia Ozzano

Basket Serie B Nazionale – Per i biancorossi della Pallacanestro Vicenza troppi alti e bassi . I due punti rimangono in Emilia

Logimatic Group Ozzano – Civitus Allianz Vicenza 65-60 (19-12, 11-16, 16-19, 19-13)

Nessuno uscito per cinque falli.

Arbitri Lillo di Brindisi e Caldarola di Ruvo di Puglia.

Dopo il bel successo interno con San Severo, nel secondo turno infrasettimanale della stagione, si auspicava un bis, sinonimo di continuità, da parte della Civitus Vicenza, attesa da un importante confronto diretto. E invece il quintetto berico ha dovuto alzare bandiera bianca, in questa ottava giornata , sullìostico parquet della Logimatic Ozzano facendosi agganciare in classifica proprio dal team bolognese, per il quale inizia nella migliore maniera possibile la gestione di coach Augusto Conti .

Una Pallacanestro Vicenza ancora acerba

Quella quella vista ieri sera e anche piuttosto sfortunata dal momento che dopo pochi minuti del primo tempo è stata costretta a rinunciare a capitan Cernivani, il cui infortunio non è cosi grave come si temeva inizialmente. Questo episodio, tuttavia ha fatalmente accorciato le rotazioni per una squadra ancora priva di Brescianini e Carr (peraltro prossimi al rientro) e che commette costantemente un eccessivo numero di errori tecnici .

Eppure le cose si stavano mettendo al meglio, allorchè dopo un primo tempo in equilibrio , nel terzo periodo i ragazzi di coach Cilio hanno avuto la forza, con merito, di portarsi sul + 9 , spostando l’inerzia del confronto salvo poi spegnersi inesorabilmente col passare dei minuti, sino all’infuocato testa a testa, che ha premiato Abega e compagni nella bolgia del pala arti grafiche Reggiani.

Un campo che si è rivelato nuovamente una inesauribile fonte di calore per gli uomini di Conti che hanno vacillato pericolosamente, prima di riagguantare la situazione in un match dal doppio volto. E domenica prossima arriverà a Vicenza la Virtus Imola. Non si può sbagliare! Il palazzetto di via Goldoni si deve rivelare un fortino inespugnabile, altrimenti la via per la salvezza diretta rischierebbe di diventare molto complicata.

PRIMO QUARTO

Di marca ozzanese, a partire dal parziale iniziale e fulminante di 9 a 0.

SECONDO QUARTO

Bolognesi presto in bonus. Brambilla in giornata si, suona la carica per la Civitus che va alla pausa lunga sotto di due punti ( 30 a 28 ) grazie ad una tripla nel finale di Ambrosetti che accorcia le distanze.

TERZO QUARTO

Come detto quello dellìillusione vicentina. Il + 9 si rivela ben presto un effimero vantaggio per i biancorossi, con un attacco che perde smalto, subendo il ritorno dei locali.

ULTIMO QUARTO

Bechi e l’ispiratissimo Abega ribaltano tutto con un parziale di 9 a 0 (52 a 47 ). E’ la svolta anche perchè Vicenza rimane clamorosamente a secco di canestri per i primi sei minuti ! I berici hanno un improvviso ed inatteso risveglio riportandosi addirittura a meno 1, ma ci pensa Piazza con due tiri liberi a fare scorrere i titoli di coda.

Riccardo Giuntini Pallacanestro Vicenza