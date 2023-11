Bassano: tutela degli animali da affezione, prevenzione randagismo

Mercoledì 8 novembre 2023 alle ore 20:45 a Bassano del Grappa, ci sarà un incontro per fare il punto della situazione in occasione dei 30 anni dall’approvazione della Legge Regionale n. 60 del 1993 sulla tutela degli animali da affezione e prevenzione del randagismo.

La serata è organizzata dalla LAV Bassano, ENPA, Lega Del Cane e dall’associazione Impegno e Azione per un Mondo Sostenibile onlus.

Introdurrà la serata Cristina Fioravanzo membro del direttivo di LAV Bassano.

Andrea Zanoni

consigliere regionale, illustrerà le nuove proposte utili ad aggiornare una legge ormai inadatta a risolvere le attuali emergenze ed esigenze profondamente cambiate in questi 30 anni.

Discuterá sulle nuove proposte per aggiornare una legge ormai inadatta alla situazione attuale cambiata profondamente in questi anni.

Parlererá di come si dovrebbe fronteggiare oggi il randagismo felino fuori controllo in molte realtà, di controllo delle nascite, sterilizzazioni, maltrattamenti di animali, servizi veterinari, volontariato e associazionismo per la tutela degli animali.

Vi aspettiamo mercoledì 8 novembre 2023, alle ore 20.45, presso Aula Magna del Patronato della SS. Trinità Via SS. Trinità 8 Bassano del Grappa.

Per informazioni 348 0407684 lav.bassanodelgrappa@lav.it.

Direttivo della LAV di Bassano

Sede Territoriale di Bassano del Grappa

Via Angarano, 147

Bassano del Grappa (VI) – 36061

tel: 348.0407684

Gli incontri si tengono ogni primo e terzo martedì del mese alle 21:20

e-mail: lav.bassanodelgrappa@lav.it

facebook LAV Bassano del Grappa pagina ufficiale:https://www.facebook.com/LAVBassanodelGrappa/ ; gruppo pubblico:https://www.facebook.com/groups/105411892829476/

sito web: https://www.lav.it/sedi/bassano-del-grappa

per donazioni/iscrizioni-rinnovi CC BANCA PROSSIMA Codice IBAN : IT62J0306909606100000139844

Il tuo 5xMille alla LAV, salverai milioni di animali.

Un piccolo gesto che non costa nulla, ma vuol dire molto.

Codice fiscale: 80426840585