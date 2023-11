Lonigo, 11 novembre: L’Incanto delle vesti in Villa San Fermo

Una serata di vestizione di un abito femminile di inizio Novecento con la serata: L’Incanto delle vesti

WeTourGuide in collaborazione con l’hub creativo ModaPuntoCom e la Federazione italiana Donne, Arti, Professioni, Affari sezione di Lonigo, presentano Incanto delle Vesti, una serata di vestizione di un abito femminile di inizio Novecento.

Ospitati nelle ottocentesche architetture di Villa San Fermo di Lonigo, ultimo esempio dello straordinario fenomeno artistico, culturale e sociale che è stata la civiltà delle ville venete, rivivremo l’emozione della vestizione di una donna del primo decennio del Novecento.

Dopo la visita guidata alla dimora che fu della nobile famiglia Giovanelli, il pomeriggio continua con la vestizione dal vero della padrona di casa, commentata passo passo da uno storico del costume, che racconterà particolari stilistici dell’indumento, dettagli di confezione e aneddoti sulla storia della moda tra Otto e Novecento.

Eventi programmati

L’Incanto delle vesti

QUANDO: 11 Novembre 2023 ore 15.00

RITROVO: Villa San Fermo, via San Fermo 17, Lonigo, Vicenza

DURATA: Dalle ore 15.00* visita guidata a Villa San Fermo a cura di Wetour Guide

Dalle ore 16.00 spettacolo di vestizione a cura di Michele Vello

*Gli orari di inizio sono da considerarsi indicativi

TARIFFA: € 25 a persona

Bambini fino a 12 anni: gratis

INFO E PRENOTAZIONI: booking@wetourguide.it

Prenotazione obbligatoria

Il tour si svolgerà con minimo 5 partecipanti e massimo 60 (divisi in due turni), nel pieno rispetto delle normative vigenti.

Per effettuare il tour in altre date o per gruppi precostituiti, inviare una richiesta a info@tourguide.it

Fonte: WeTour Guide