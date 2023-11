Dopo il successo dello scorso anno di nuovo in programma la rassegna dedicata ai migliori giallisti italiani – Baldilibri: torna il “Novembre in giallo”

L’associazione culturale che ormai da quasi tre anni organizza e cura incontri letterari in città, il “Novembre in giallo”, dedicato alle firme più attuali e prestigiose del thriller all’italiana. La rassegna si dipana per tutto il mese attraverso 6 incontri, durante i quali il pubblico di appassionati potrà accostarsi alle firme più in voga del momento, pronte a presentare il proprio libro e, soprattutto, a rispondere a dubbi e a curiosità sul proprio lavoro.

Si inizia con il primo appuntamento martedì 7 novembre alle 18 presso le Gallerie d’Italia con Andrea Molesini e il suo “Non si uccide di martedì” (Sellerio). Una commedia noir ambientata negli anni del fascismo tra Venezia e Rodi. Si svolge tutto in un mese, fra il settembre e l’ottobre del 1938, dove gli intrecci fra verità e finzione si fanno mano a mano sempre più intensi e la passione della Storia si coniuga ancora una volta con il gusto della narrazione e della letteratura. Le citazioni affiorano qua e là, mentre dramma e commedia si mescolano e Venezia si affaccia prepotente con la Giudecca e le sue chiese, il Caffè Florian e l’eterna magia dell’acqua. Virginia Angeletti dialoga con l’autore.

Nella stessa settimana, martedì 10 negli spazi del Museo Diocesano, sempre alle 18, una coppia di autori, Corrado Antani ed Ettore Mascetti dialogheranno con Beppe Caldana a proposito del loro ultimo libro, intitolato “Quella cosa pericolosa chiamata amore” (Golem Edizioni). La vicenda è ambientata a Rovigo, città di provenienza degli scrittori, nella quale nel 1982 si verifica un fatto gravissimo: un commando di Prima Linea fa evadere dal carcere tre pericolose terroriste.

Dieci anni dopo, viene rinvenuto un cadavere in un barile. Ai giorni nostri, invece, attraverso una sorta di bizzarro flashback, il passato ritorna nelle indagini del protagonista Marco Pavan, ex poliziotto, aiutato da Manfron, poliziotto ancora in servizio e da Caterina, un’abile hacker. Queste tre storie apparentemente lontane tra loro, si avviluppano in un noir incisivo e temerario, che attraversa gli anni di Piombo con personaggi potenti e indimenticabili, legati a filo doppio alla vera storia d’Italia, quella che non si insegna nelle scuole.

L’ultimo incontro della prima terna letteraria si terrà martedì 14 sempre alle 18 e sempre negli spazi del Museo Diocesano. Protagonista sarà Giampaolo Simi e il suo libro “Il cliente di riguardo” (Sellerio). In questa ultima fatica di Simi, Dario Corbo, personaggio creato dall’autore e per certi versi suo alter ego, scopre delle verità che non gli piacciono, al contrario di quando, ancora giornalista, cercava solo verità che piacevano ai suoi lettori.

Una necropoli etrusca devastata da anni di scavi notturni, loschi traffici di un potente clan malavitoso sono il palcoscenico nel quale avviene anche la rappresentazione di una vita più privata e più complessa del protagonista. Nel miglior romanzo della serie, come in una spy story, Corbo gioca su più tavoli, indaga e acquisisce informazioni, disinnesca pericoli, manipola amici e nemici, e a ogni interlocutore racconta la bugia adatta, tutto pur di proteggere suo figlio e salvare la compagna Nora e la sua Fondazione. La resa dei conti con il passato, suo e del nostro paese, non può essere rimandata. Virginia Angeletti dialoga con l’autore.

