Anna Rigoni alla prima edizione di “Eventi al Monte”

“Eventi al Monte”: venerdì 10 novembre a San Vincenzo – il pianoforte di Anna Rigoni tra romanticismo e Novecento.

La rassegna, alla sua prima edizione, è organizzata da Fondazione Monte di Pietà di Vicenza e Palazzo del Monte srl

Un gradito ritorno



La pianista Anna Rigoni, in un viaggio fra la grande tradizione romantica e il primo Novecento, gli incontri musicali della prima edizione di “Eventi al Monte”, stagione di appuntamenti organizzata da Fondazione Monte di Pietà di Vicenza e Palazzo del Monte srl. Il concerto della giovane ma già affermata artista è fissato per venerdì 10 novembre, alle 21, nella chiesa di San Vincenzo in piazza di Signori a Vicenza, come sempre con ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

Ad aprire il programma sarà “Les jeux d’eau à la Villa d’Este” di Franz Liszt (1811-1886), seguito da due capolavori di Robert Schumann (1810-1856), emblematici della sua ispirazione visionaria: “Kreisleriana, Op. 16” e “Arabeske, Op. 18”. Un allungo nel XX secolo con il Maurice Ravel (1875-1937) di “Une barque sur l’océan”, per chiudere con il “Preludio Op. 32 n. 5 in sol maggiore” e il “Preludio Op. 23 n. 7 in do minore” di Sergej Vasil’evic Rachmaninov (1873-1943), in omaggio ai 150 anni dalla nascita e agli 80 dalla morte del grande compositore russo.

Anna Rigoni

Di respiro internazionale il percorso artistico di Anna Rigoni, che si divide fra Italia, Europa e Stati Uniti. Si esibisce come solista e in formazioni di musica da camera. Numerosi i riconoscimenti ottenuti e notevole la sua attività didattica: in particolare, ha insegnato come Associate Instructor dal 2021 al 2023 alla Jacobs School of Music – Indiana University (Bloomington, USA) e dal 2023 insegna presso Le conservatoire di Vienna.

Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili. Per informazioni: info@eventialmonte.it.

A novembre “Eventi al Monte” proseguirà con la mostra di pittura di Pietro Tracca, aperta nella Sala dei Pegni dall’11 al 26, con la presentazione del romanzo “L’altro” di Pippo Pollina venerdì 17 e del nuovo cd “Lieder” del chitarrista Giacomo Copiello domenica 19 e, ancora, con il secondo appuntamento della serie di incontri “Intrecci”, proposta in collaborazione con Ronzani Editore, che mercoledì 22 avrà come protagonisti Mario Isnenghi e Michele Santuliana.

Il programma completo della stagione è disponibile su www.eventialmonte.it.

