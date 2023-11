Vicenza Volley: missione-riscatto contro Padova

Serie B1 femminile girone B – Sabato alle 20,30 al palazzetto dello sport cittadino le biancorosse di Mariella Cavallaro, reduci dal ko di San Donà di Piave – Affrontano una Banca Annia Aduna affamata di punti – Vicenza Volley

Missione-riscatto

Nel mirino per Vicenza Volley nella quinta giornata del campionato di serie B1 femminile (girone B). Domani (sabato) alle 20,30 al palazzetto dello sport cittadino di via Goldoni le ragazze di Mariella Cavallaro sfideranno le padovane della Banca Annia Aduna in un match dove il bottino in palio fa gola a entrambe le formazioni.

Le biancorosse di casa arrivano dal primo ko stagionale subìto sabato scorso a San Donà di Piave contro le “giovani terribili” dell’Imoco targate Cortina Express (3-0), pagando la classica serata storta condizionata dalla ricezione. Le beriche (cinque punti in classifica grazie alle due precedenti vittorie contro Ripalta e Clodia prima del turno di riposo) precedono di due lunghezze le padovane, ferme a quota 3 con il successo inaugurale al tie break contro Arena Volley e il punto centrato a San Donà, mentre sabato è arrivato il passo falso interno in quattro set contro Orotig.

Mariella Cavallaro

“Aduna – commenta coach Cavallaro – è una buona squadra che da anni milita in B1 e che è dotata di giocatrici di esperienza per la categoria, anche se sta attraversando un periodo difficile. E’ una formazione completa e ordinata, Rizzieri sfrutta molto il gioco veloce al centro, ma anche le attaccanti di palla alta; Padova arriverà da noi per cercare punti pesanti. Dal canto nostro, dopo San Donà vogliamo voltare pagina e affrontare qualsiasi avversario con la giusta mentalità. Abbiamo imparato molto dall’ultima gara e siamo pronte a tornare in campo più determinate che mai per ritrovare il nostro gioco, la nostra pallavolo concreta senza concedere nulla”.

GLI ARBITRI – A dirigere l’incontro tra Vicenza Volley e Banca Annia Aduna Padova saranno il primo arbitro Davide Basilio Fallica e il secondo arbitro Fabio Palmieri.

IL TURNO

Questo il programma della quinta giornata d’andata del girone B di serie B1 femminile.

Orotig Peschiera Ponti-Cortina Express Imoco

Vicenza Volley-Banca Annia Aduna

Rothoblaas Volano-Arena Volley Team

Ipag Noventa-Vlc Rom Plastica

Volley Academy V&V-Fantini-Folcieri Ostiano

Enercom Fimi Crema-C.r. Transport Ripalta.

Riposa: Azimut Giorgione.

LA CLASSIFICA

Azimut Giorgione 10, Ipag Volley Noventa, Fantini-Folcieri Ostiano 9, Arena Volley Team, Orotig Peschiera Ponti 7, Rothoblaas Volano, Cortina Express Imoco, Vicenza Volley, C.r. Transport Ripalta 5, Enercom Fimi Crema 4, Banca Annia Aduna, Vlc Rom Plastica 3, Volley Academy V&V 0.

VICENZA, 3 NOVEMBRE 2023

Nella foto di Daniele Marangoni, un’esultanza di Vicenza Volley

