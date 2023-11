Sandrigo: violento urto autocarro con auto, ferita la conducente

Sandrigo, ore 14:05 di venerdì 03 novembre. Un uomo 57enne alla guida di autocarro, stava percorrendo via Chizzalunga (S.P. 119) con direzione Breganze.

Giunto all’altezza con via Capitello, per cause in corso di accertamento, non riusciva ad evitare l’impatto con l’autovettura Honda condotta da una donna 41enne di Sandrigo, che, proveniente dall’opposto senso di marcia, aveva iniziato la manovra di svolta a sinistra.

A seguito del violento urto, l’autovettura veniva sbalzata sullo spartitraffico rimanendo con le portiere bloccate, che venivano forzate dalla polizia locale per prestare il primo soccorso alla conducente.

Interveniva poi ambulanza 118 che trasportava la donna – in codice giallo – all’ospedale di Vicenza.

Rilievi e regolazione traffico a cura della polizia locale nordest vicentino, distaccamento di Sandrigo.

