Malo: rassegna con gli autori, una partenza esplosiva

Sala consiliare di Malo (VI) strapiena per il primo appuntamento della rassegna “Pagine in movimento”, nonostante il maltempo imperversante sull’Alto vicentino e che aveva fatto scattare l’allerta rossa. Lo scrittore Enrico Galiano ha presentato “Geografia di un dolore perfetto” sottoponendosi poi al rito del “firmacopie” fra la soddisfazione del pubblico presente. E quella dell’amministrazione comunale che promuove la rassegna.

<Il nostro assessorato alla cultura, guidato dalla assessore Silvia Berlato, ha voluto lanciare questa iniziativa perché la lettura rappresenta uno dei fondamenti della cultura e della conoscenza – dichiara il sindaco di Malo, Moreno Marsetti. Incontri come quelli in programma con questi quattro autori di fama nazionale sono occasione di arricchimento culturale per tutti i partecipanti>.

<Siamo orgogliosi di poter presentare questa rassegna – afferma l’assessore Berlato – ed offrire ai nostri cittadini un’opportunità unica per avvicinarsi alla cultura e all’arte della scrittura. Vi aspettiamo numerosi anche nei prossimi tre appuntamenti>.

Programma

Le date e gli autori presenti alla rassegna “Pagine in Movimento” sono:

Mercoledì 8 novembre

Carla Maria Russo, con “La figlia più amata. Storia delle sorelle Medici”

Giovedì 23 novembre

Mariapia Veladiano, con “Quel che ci tiene vivi”;

Mercoledì 29 novembre

Andrea Vitali, con “ Sua eccellenza perde un pezzo. I casi del maresciallo Ernesto Maccadò”

Tutti gli incontri si terranno alle ore 20.30 nella sala consiliare di Malo. L’ingresso è libero e gratuito.

Malo, 3 novembre 2023

Fonte: Comune di Malo (VI) – Ufficio Stampa

Sala Consigliare ex chiesetta di San Bernardino

Si tratta di un edificio gotico edificato tra il 1451 e il 1453 su un sito preesistente dedicato all’ospizio per viandanti e di una precedente cappella. La costruzione conserva il presbiterio nella forma originale. Le volte a tutto sesto e l’ornamento in cotto delle sommità del campanile sono frutto di interventi effettuati nel XVI sec. Il tetto e le capriate risalgono al XVII sec. Al suo interno si conservano tracce di affreschi quattrocenteschi; un trittico con San Francesco d’Assisi e San Bernardino in atteggiamento adorante, un santo martire e San Nicola da Bari. Annesso alla chiesa vi era un piccolo ospitale per pellegrini. La chiesa è sconsacrata ed è utilizzata come Sala Consiliare. Gli spazi sono stati riorganizzati e reinventati ad opera di Giobatta Meneguzzo curatore del vicino museo Casabianca.

Fonte: Comune di Malo (VI)