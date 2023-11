La pallacanestro Vicenza va a caccia del primo colpo esterno

Basket Nazionale Serie B: In Emilia, nell’anticipo, una occasione da sfruttare – Pallacanestro Vicenza.

La brillante affermazione nell’infrasettimanale di mercoledì con San Severo, ha indubbiamente consegnato alla Civitus Vicenza autostima e consapevolezza, oltre a due punti davvero pesanti . Un successo da bissare velocemente, ma soprattutto da dedicare con tutto il cuore a Manuel Cilio nel momento per lui più doloroso , a causa dell’improvvisa scomparsa dell’amata mamma. Il coach, dimostrando una grande forza interiore, ha voluto comunque essere presente in panchina. Per l^ ottava giornata, l’ultima del trittico di gare in sette giorni, il quintetto berico sarà di scena domani sera con palla a due alle 20,30 al pala Arti Grafiche Reggiani di Ozzano Emilia.

Arbitri Lillo di Brindisi e Caldarola di Ruvo di Puglia. I locali della New Flying balls ultimi in classifica con due soli punti , ieri hanno deciso di esonerare il loro allenatore Gabriele Giuliani sostituendolo con Augusto Conti che aveva iniziato la stagione con la Bakery Piacenza (girone A) fino alla rottura consumata a metà settembre. Questo primo scorcio di campionato ci ha insegnato che vincere fuori casa non è semplice. Talvolta fanno fatica anche le squadre più accreditate. La Civitus dovrà difendere duro evitando cali, replicando insomma quanto di buono ha fatto mercoledi. I bolognesi dal canto loro vogliono iniziare bene il nuovo corso senza incappare nell’ennesimo stop interno. Vicenza su quel campo ha già vinto due mesi fa, nel primo turno di Supercoppa in gara secca ed ufficiale.

BASKET OZZANO:

Ha perso tasselli importanti rispetto all’ottima stagione 2022/2023 , andando verso un significativo rinnovamento.

Rimasto il solo Balducci come elementi di qualità sono arrivati Bechi da Herons e Abega da Pavia. In cabina di regia c’è l’esperto Alessandro Piazza, mentre l’uomo di punta è Riccardo Cortese che viene da tre stagioni consecutive in doppia cifra in serie A2 con Mantova. Molto giovane il reparto lunghi con Ly-Lee, Gianni Mancini ex Libertas e Giulio Martini. Radiocronaca diretta del match sulla pagina facebook Riccardo radiocronache pallacanestro (per accedere alla quale è sufficiente chiedere l’amicizia se non si è già tra i contatti).

Riccardo Giuntini Pallacanestro Vicenza