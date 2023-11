Fondazione Teatro e Studi universitari candidatura per il CDA

Fondazione Teatro e Studi universitari, avvisi per la nomina di un componente del cda

Il sindaco deve nominare un componente del consiglio di amministrazione rispettivamente della Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza e della Fondazione Studi Universitari di Vicenza. Gli interessati possono presentare la loro candidatura nel primo caso entro le 12 del 18 novembre, nel secondo entro le 12 del 10 novembre tramite Pec all’indirizzo vicenza@cert.comune.vicenza.it.

Per candidarsi va presentato il proprio curriculum vitae, in cui indicare esperienze, competenze e conoscenze di cui si dispongono, allegando una dichiarazione di adesione alle linee programmatiche di mandato, una dichiarazione di insussistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità ed inconferibilità previste dalla legge, dallo statuto comunale e dallo statuto dell’ente, l’elenco degli incarichi che si ricoprono o che si sono ricoperti nei due anni precedenti la data di presentazione della candidatura (anche se nel frattempo sono cessati), una dichiarazione dell’insussistenza delle cause di esclusione e un elenco delle eventuali condanne subite per reati commessi contro la pubblica amministrazione.

È necessario allegare copia di un documento di identità se la candidatura è sottoscritta in modalità autografa.

Gli avvisi sono disponibili nel sito del Comune, nella sezione “Nomine o designazioni” nella pagina “Pubblicazioni online” (https://www.comune.vicenza.it/albo3/nomine.php/357595; https://www.comune.vicenza.it/albo3/nomine.php/357606).

Per ulteriori informazioni, gli interessati possono rivolgersi alla segreteria generale del Comune (0444 221163, cmarrani@comune.vicenza.it).

Vicenza, 3 novembre 2023

Fonte: Comune di Vicenza – Ufficio Stampa