FISG TV: piattaforma streaming per seguire gli sport del ghiaccio

Nasce FISG TV, la nuova piattaforma streaming interamente dedicata agli sport del ghiaccio. Il progetto, nato dalla volontà di avvicinare ancor di più le famiglie ai loro atleti e di valorizzare il percorso dei nostri giovani, rappresenta un passo significativo verso il futuro. La nuova piattaforma streaming permetterà di seguire tutte le più importanti gare e competizioni junior e senior organizzate sul territorio italiano.

FISG TV non sarà soltanto una piattaforma di streaming ma un vero e proprio ponte tecnologico in grado di unire i palazzi del ghiaccio con le case di ogni tifoso, di ogni genitore e di ogni appassionato che desidera fare parte della nostra grande famiglia sportiva.

Sportway Media Group

Grazie infatti alla partnership con Sportway Media Group – società svedese proprietaria della tecnologia e dei software che, grazie anche all’utilizzo dell’intelligenza artificiale, offre servizi di streaming in dieci Paesi del mondo con focus su tutti i principali sport di squadra -, la Federazione Italiana Sport del Ghiaccio lancia da oggi la prima fase di un progetto pensato per permettere a tutti di vivere a pieno le emozioni e lo spettacolo delle discipline del ghiaccio.

Il sistema si fonda sull’installazione di telecamere fisse nei più importanti palazzetti del ghiaccio italiani. Grazie al fondamentale contributo dell’intelligenza artificiale, queste telecamere saranno in grado di orientarsi seguendo lo svolgersi della competizione e offrendone così la visione al pubblico a casa.

Con FISG TV le distanze diventano irrilevanti. Non importa dove vi troviate: potrete seguire gare, partite ed esibizioni vivendo l’emozione come se foste seduti in prima fila. Le categorie giovanili, cuore pulsante della nostra federazione, avranno la visibilità che meritano, permettendo ai famigliari di essere sempre presenti, di sostenere e di condividere ogni istante del cammino sportivo dei loro ragazzi.

Gli stadi del ghiaccio

Da Egna a Bressanone, da Alleghe a Canazei passando per Dobbiaco, Selva di Val Gardena, Baselga di Pinè, Feltre e Appiano sulla Strada del Vino, sono nove gli impianti in cui l’hardware è già stato installato e il numero salirà fino a circa venti nel corso del mese di novembre per arrivare, al superamento delle singole problematiche dei palazzetti, ad oltre 30 nel corso del 2024.

Il progetto partirà con il servizio di streaming per la trasmissione delle prime partite di hockey ma si amplierà nel corso del mese di novembre con le prime competizioni di pattinaggio di figura e short track. Curling e pista lunga verranno attivati nel corso del 2024.

Per l’hockey l’obiettivo è coprire tutte le gare dei campionati italiani di IHL (Italian Hockey League) e IHL Division 1, oltre ai campionati giovanili e, quando possibile, le amichevoli della Nazionale Italiana maschile, femminile e categorie junior. Nella prima fase saranno naturalmente a disposizione soltanto le partite giocate nei palazzetti già dotati del sistema di streaming fino ad arrivare una

copertura completa delle manifestazioni.

FISG – FISG TV

Il sistema, già interfacciato in tempo reale con i sistemi informativi della FISG, permetterà fin da subito di vedere in automatico gli overlay con le informazioni più rilevanti delle partite di hockey, dal tempo del cronometro agli score. Le informazioni che appariranno durante le trasmissioni cresceranno poi nel corso delle prossime settimane. Per le altre discipline l’obiettivo è di aggiungere le grafiche al flusso video nel corso del 2024.

Lo streaming – che da dicembre, quando entrerà pienamente a regime, sarà a pagamento seppur a cifre contenute – verrà invece offerto gratuitamente, previa registrazione, per tutto il mese di novembre, così da permettere agli utenti di valutarne la qualità e alla FISG di testarne tutte le funzionalità. Il programma delle partite e delle competizioni, in costante aggiornamento, sarà sempre consultabile sul sito della FISG TV e sui singoli canali tematici (hockey.fisg.tv, e tra qualche giorno anche figura.fisg.tv, velocita.fisg.tv)

Il programma delle partite visibili

nel weekend su hockey.fisg.tv:

04/11/2023 16:30 Under 16 – Girone B

Palaghiaccio G. Scola Alba di Canazei – Canazei (TN)

Fiemme / Fassa U16 – SV Kaltern Caldaro U16

04/11/2023 18:00 IHL

Eishalle Brixen – Bressanone (BZ)

HC Falcons Brixen Bressanone – Hockey Pergine Sapiens

04/11/2023 19:30 IHL

Palaghiaccio Drio le Rive – Feltre (BL)

HC Feltreghiaccio – HCMV Varese Hockey

04/11/2023 20:00 IHL

Eistadion Sportzone Gries – Dobbiaco (BZ)

AHC Toblach Dobbiaco Icebears – Hockey Como

05/11/2023 13:00 Under 19

Palaghiaccio G. Scola Alba di Canazei – Canazei (TN)

Fassa Falcons U19 – Storm Pinerolo U19

05/11/2023 17:00 Under 14 – Girone Est 3

Eishalle Brixen – Bressanone (BZ)

Wipptal / Brixen U14 – AHC Toblach Dobbiaco Icebears U14

05/11/2023 17:30 IHL Women – Regular Season

Eistadion Sportzone Gries – Dobbiaco (BZ)

Icebears Women – Zoldo F.

Fonte FISG