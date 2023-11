Fiera a Padova: al via la prestigiosa mostra-mercato di antiquariato

Antiquaria Padova: l’arte attraverso i secoli in Fiera a Padova

Sabato 4 novembre alle ore 10 alla Fiera di Padova apre la 39^ edizione di Antiquaria Padova: e fino a domenica 12 novembre sarà per il Nordest la più importante mostra- mercato con le più significative opere d’arte e oggetti del lontano passato in esposizione da parte di oltre 60 tra i più rappresentativi antiquari italiani.

Una gioia per gli occhi per gli appassionati di antichità e arte e una preziosa occasione di contatto diretto tra compratori, investitori, mercanti d’arte e appassionati di forme artistiche di diverse epoche. Come naturale per un territorio ricco di espressioni storiche e artistiche ereditate dalla Serenissima, saranno molti gli esempi dei secoli di dogato veneziano; ma non solo, vista la partecipazione di noti galleristi provenienti da Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana oltre che dal Veneto. Molti anche i quadri e le sculture di differenti periodi, con prevalenza di ‘700 – ‘800.

Nicola Rossi evidenzia

Nicola Rossi, presidente di Padova Hall SpA nonché di Nord Est Fair che organizza l’esposizione che negli anni si è imposta divenendo tra le maggiori in Italia, sottolinea la selezione operata tra gli espositori che per la loro preparazione e per il prestigio danno agli acquirenti tutte le garanzie sulla bontà delle loro proposte.

In 9 giorni i visitatori del padiglione 1 della Fiera troveranno proposte di grande pregio e altre più fruibili a un più largo pubblico, in un’esposizione fatta da quadri e sculture e da manufatti artigianali che dal più lontano passato europeo arrivano al Novecento: motivo per cui questa mostra-mercato rappresenta un percorso esperienziale che racconta la storia dell’arte e della manifattura dal Medioevo al Modernariato, attraversando quasi mille anni e moltissimi stili.

L’elegante allestimento di Antiquaria Padova ospita quindi antichi mobili, pregiati dipinti e sculture, porcellane, arti decorative, preziosi gioielli, tappeti di pregiata manifattura, tessuti, orologi, editoria specializzata, arte del restauro e molto altro.

ArtePadova

Da venerdì 10 a lunedì 13 novembre poi l’evento sarà concomitante con ArtePadova, Mostra Mercato d’Arte Moderna e Contemporanea che – fra la sezione galleristica e il Contemporary Art talent Showdedicato all’arte emergente e più accessibile (sotto i 5.000 euro) – vedrà la presenza di 270 espositori con oltre 15.000 opere. Con un unico biglietto i visitatori di Antiquaria Padova avranno modo di visitare in quattro padiglioni entrambe le manifestazioni organizzate dalla società padovana Nord Est Fair e sponsorizzate da Banca Mediolanum, media partner Radio Company. Orario continuato: sabato e domenica 10-20 e nei feriali 15-20.

Informazioni su orari e opzioni per i biglietti in prevendita: www.antiquariapadova.com, pagina Facebook dell’evento e pagina Instagram @antiquariapadova

Foto di copertina: Quadro di Francesco Tironi (1745-1797) “Inizio Canal Grande”

Padova 03 novembre 2023

Fonte: NEF Nord Est Fair S.r.l. – Ufficio Stampa