Dance Well: ricerca e movimento per Parkinson

2013 – 2023 tra danza, comunità e benessere – Dance Well: ricerca e movimento per Parkinson

Presentato in conferenza stampa il programma di attività in occasione del decennale di Dance Well – Ricerca e Movimento per Parkinson, la pratica artistica che dal 2013 promuove la danza in contesti storico artistici, rivolgendosi principalmente, ma non esclusivamente, a persone che vivono con il Parkinson.

Dance Well

La pratica consiste in classi di danza, per persone con Parkinson, giovani e anziani, danzatori e caregivers, studenti e appassionati di danza, proponendosi come spazio protetto per esprimere con il proprio corpo creatività e bellezza. A condurre le classi diversi insegnanti, appositamente formati a Bassano, sia artisticamente che scientificamente, liberi di proporre diversi approcci, pratiche, tecniche e stili.

Con Dance Well si danza in Musei, Gallerie, Palazzi, Giardini, Teatri, perché la pratica si nutre di arte e bellezza, e il contesto diventa stimolo creativo e fonte di ispirazione per i partecipanti.

La pratica include al suo interno anche varie strategie riabilitative in grado di avere effetti positivi sui sintomi e sulla qualità di vita delle persone con Parkinson. Numerosi i benefici e gli impatti scientificamente misurati, indotti dall’attività motoria, derivante dalla creatività stimolata durante la partecipazione, dall’aumento del benessere auto percepito e dal rafforzamento delle relazioni sociali.

Dance Well rientra tra le pratiche artistiche rilevanti per le persone che vivono con il Parkinson, individuate tra le pratiche culturali generatrici di benessere dall’Organizzazione Mondiale della Sanità nel suo report dedicato del 2019.

Comunità inclusive

Nel tempo, Dance Well ha generato e continua a generare, comunità inclusive, intergenerazionali e coese, contribuendo a uscire dall’isolamento che la malattia o l’età provocano, e diventando motore per la partecipazione culturale nei territori dove viene praticato con continuità.

Dal 2016 infatti la pratica si è diffusa in Italia – ad oggi le classi si tengono anche a Schio, Castelfranco Veneto, Verona, Bergamo, Brescia, Milano, Torino, Reggio Emilia, Firenze, Prato, Recanati, Roma, e Terni – in Asia (Tokyo, Kyoto Kanazawa e Hong Kong) e infine anche in Francia, Germania, Repubblica Ceca e Lituania, grazie al sostegno dell’Unione Europea.

Il decennale

In occasione del decennale, la Città di Bassano propone un programma gratuito di attività, aperte a tutti, dall’ 8 all’11 novembre, e alcuni momenti di approfondimento dedicati a comunità specifiche. Tutte le attività sono a cura di Operaestate / CSC Centro per la Scena Contemporanea.

Quartier generale delle attività il CSC San Bonaventura (Chiesa dell’ex Ospedale) dove, a partire dal mattino, dalle 9.30 alle 10.30, sarà possibile per tutti prendere parte alle classi di danza, che saranno partecipate anche da studenti dell’Istituto Remondini.

A seguire, dalle 11.00 alle 12.30, viene proposto un workshop dedicato a professionisti e insegnanti di danza: SOFT SKILLS IN DANCE – FOCUS ON DANCE WELL. Un laboratorio per approfondire il tema delle soft skills attivate mediante la pratica della danza.

Il tema delle soft skills è al centro anche del mondo della Scuola, dove è stato più volte dimostrato l’importanza di inserire le “competenze trasversali” nella programmazione didattica.

Workshop dedicato

Da mercoledì 8 a venerdì 10 novembre dalle 14.30 alle 17.00 il programma del decennale propone quindi un workshop dedicato ai docenti delle Scuole: LE SOFT SKILLS IN CLASSE, con l’obiettivo di imparare a riconoscere, attivare e allenare le soft skills. Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Entrambi i workshop sono ispirati all’esperienza del progetto Europeo Empowering Dance 2, e saranno condotti da esperti e artisti:

Roberto Casarotto , co-direttore di Aerowaves, piattaforma europea per la danza che promuove la mobilità internazionale di artisti emergenti e attivo in Operaestate e CSC per lo sviluppo di progetti sostenuti dai programmi UE.

, co-direttore di Aerowaves, piattaforma europea per la danza che promuove la mobilità internazionale di artisti emergenti e attivo in Operaestate e CSC per lo sviluppo di progetti sostenuti dai programmi UE. Luisella Carnelli , ricercatrice senior e consulente per Fondazione Fitzcarraldo e Osservatorio Culturale del Piemonte.

, ricercatrice senior e consulente per Fondazione Fitzcarraldo e Osservatorio Culturale del Piemonte. Elena Sgarbossa , artista della danza contemporanea e della performance, attiva anche in progetti di ricerca e movimento per comunità.

, artista della danza contemporanea e della performance, attiva anche in progetti di ricerca e movimento per comunità. Greta Pieropan, attiva in Operaestate e CSC ed esperta in drammaturgia della danza.

Dance Well – Le celebrazioni

Il programma del decennale prosegue venerdì 10 ottobre sempre in San Bonaventura, dove dalle 18.30 si apre una speciale Jam Session di Danza, aperta a tutti, per abitare lo spazio del CSC insieme, e connettersi attraverso la danza, accompagnati dalla selezione musicale di Sofia Girardi, curatrice di B.Motion Musica.

Le celebrazioni per il decennale proseguono sabato 11 novembre, quando alle 17.30 in Sala Chilesotti, avrà luogo la presentazione alla Città: 10 anni di Dance Well – Una Comunità che danza tra Bellezza e Benessere. Un’occasione per presentarne la storia, gli impatti, l’evoluzione e gli sviluppi attraverso le molteplici voci di chi l’ha ideata, la pratica e la promuove, condividendo con il pubblico i valori di cui Dance Well è portatrice.

Gran finale alle 20.30 in CSC San Bonaventura con lo spettacolo Ballroom di Chiara Frigo, performance che giunge anch’essa a 10 anni di storia, e nata proprio a Bassano. Ballroom è un’esperienza di comunità in cui persone di diverse generazioni si riuniscono attraverso la danza.

Un rettangolo di sedie è la cornice in cui la performance prende vita: la sala da ballo come contenitore della memoria, amori e passioni vissute, oppure semplicemente sfiorate, fuggevoli apparizioni di partner osservati dalla distanza siderale di una sedia posta all’altro estremo di una stanza. In un’atmosfera carica di intimità, gli spettatori compiono un viaggio nei loro ricordi grazie all’empatia che si crea con gli interpreti.

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria al numero 0424 524214

Via libera alle celebrazioni dunque, con proposte a diverse fasce di cittadinanza, con attività e pratiche artistiche come inedite chiavi di lettura, per agire sul piano del benessere psico-fisico.

Con il sostegno di REGIONE DEL VENETO e CAMERA DI COMMERCIO DI VICENZA

Comune di Bassano del Grappa – Comunicazione Operaestate/CSC/Dance Well

www.operaestate.it