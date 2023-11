Cooperativa Margherita: incontro “Welfare aziendale generativo”

Un incontro per nuove alleanze territoriali – Cooperativa Margherita

Venerdì 10 Novembre alle ore 18:00 a Sandrigo (Villa Mascotto, in via Chiesa ad Ancignano) all’interno della cornice della XVI edizione di Margherita in Festa, la rassegna culturale promossa da Cooperativa Margherita, si terrà l’incontro Alleanze territoriali per un welfare aziendale generativo.

Welfare aziendale

Sarà un confronto a più voci sul tema del welfare aziendale, per provare a delineare nuove modalità per costruire un welfare territoriale che risponda in modo innovativo alle necessità di cittadini, imprese, amministrazioni pubbliche ed enti del terzo settore.

Interverranno aziende del territorio con le loro sperimentazioni ed il dott. Stefano Granata, Presidente di Federsolidarietà Nazionale, AICCON e CGMoving.

L’ingresso all’incontro è gratuito e al termine è previsto un momento conviviale con apericena.

Cooperativa Margherita

Cooperativa sociale con sede a Sandrigo, attiva nel contesto vicentino da oltre 36 anni. Il suo impegno si focalizza sulla pianificazione e la gestione di servizi a favore della collettività, con particolare riguardo per le famiglie che includono persone con disabilità, bambini, giovani e anziani. La cooperativa lavora in stretta sinergia con la comunità locale, promuovendo e sostenendo i principi di inclusione, assistenza domiciliare e diffusione della cultura.

La XVI edizione di Margherita in Festa, dedicata al tema “Cultura e politica: quale dialogo?”, è patrocinata da 23 Amministrazioni Comunali del territorio vicentino. Sostenuta dalle aziende Vei Group, Gamma Trading, Vesco Giaretta, Automatismi Benincà, Omis, Edilfloor, Telea, Luce &Light, Berton Magazzini e Pro Loco Sandrigo.

Comunicazione e marketing

Margherita Società Cooperativa Sociale