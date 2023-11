Cassola: istituito il premio “Impresa e lavoro”

Il Comune di Cassola istituisce il Premio Impresa e Lavoro – Un riconoscimento per le attività operanti da almeno 35 anni sul territorio comunale

“Impresa e lavoro”

Scatta a Cassola la prima edizione del premio “Impresa e lavoro”, un riconoscimento che sarà assegnato annualmente alle imprese locali con almeno 35 anni di operatività sul territorio comunale. Traguardi che l’Amministrazione del sindaco Aldo Maroso celebrerà assegnando ai titolari di ciascuna di queste realtà produttive un attestato di benemerenza.

«Ci è sembrato opportuno valorizzare l’impegno di quelle figure che quotidianamente, affrontando il rischio d’impresa, generano ricchezza e danno impulso allo sviluppo economico e sociale del nostro comune – osserva la consigliera con delega alle attività produttive Giannina Scremin -. In particolare vogliamo tributare il giusto omaggio alle aziende “storiche”, che con impegno, capacità, costanza e longevità hanno contribuito alla crescita del territorio e creato opportunità di lavoro».

Le imprese

L’invito è farsi avanti è rivolto a tutte le tipologie di impresa: attività artigianali, commerciali (sia in sede fissa sia su area pubblica), agricole, industriali oppure operanti nel campo dei servizi che, al 31 dicembre 2022, avessero compiuto almeno 35 anni o (qualora l’attività sia cessata prima di quella data) che abbiano operato sul territorio per 35 anni.

Nello specifico, potranno candidarsi le aziende che abbiano o abbiano avuto la sede operativa principale a Cassola e che, al 31/12 2022 non risultassero cessate da più di 5 anni. Un riconoscimento speciale verrà riservato ai commercianti ambulanti che, pur non avendo sede nel Comune, sono comunque presenti da almeno sette lustri nei mercati cittadini.

Maggiori informazioni sui requisiti necessari per l’accesso al Premio sono reperibili nel sito istituzionale (https://www.comune.cassola.vi.it/news/premio-impresa-e-lavoro-2023) dove il bando è già stato pubblicato e dove sono già disponibili i moduli per la presentazione delle candidature, per le quali c’è tempo sino al prossimo 28 novembre.

La consegna degli attestati avverrà nell’ambito di una cerimonia pubblica che si terrà entro la fine dell’anno.

