Biblioteca civica Bassano: mostra animali e creature fantastiche

Fino al 9 marzo 2024 sarà possibile visitare nello spazio espositivo della Biblioteca civica la mostra “Animali e creature fantastiche, tra arte scienza e simbolismo”.

Un percorso sulla storia degli animali, dallo studio attraverso l’osservazione e le rappresentazioni secondo “natura” alle creature fantastiche che hanno popolato la vita immaginaria dell’uomo fin da tempi remoti.

Nei libri antichi della Biblioteca esposti in mostra si potranno osservare e ammirare splendide incisioni che riproducono animali copiati dal “vero” e utilizzati per studi scientifici, ma anche unicorni, grifoni, centauri, draghi e altre creature fantastiche protagoniste di storie leggendarie e mitologiche. Molte di queste creature si trovano descritte ancora nei volumi del Settecento e oltre, come conferma per esempio la presenza dell’unicorno descritto nel Theatrium universale animalium quadrupedum del 1755, pubblicato dal medico polacco Johannes Jonstonus.

Zoologia e medicina

Oltre a diverse edizioni pubblicate tra Cinquecento e Settecento da autori che si sono occupati di zoologia e medicina (Rondelet, Belon, Salviani, Mattioli, Gessner…), in mostra spiccano un prezioso libro d’ore, miniato dal Maestro degli Offici di Montecassino datato alla seconda metà del Quattrocento. Inoltre un libro a stampa del 1488 dove è presente una straordinaria iniziale miniata che raffigura un grifone, opera del miniaturista padovano Antonio Maria da Villafora.

Non potevano mancare due esemplari della famosa pubblicazione sugli animali in più volumi, progettata dal grande naturalista e botanico bolognese Ulisse Aldrovandi:

il De Serpentum, et draconu historiae

il De Monstrorum historia.

Il percorso, inoltre, mette in luce anche il significato simbolico, religioso e mitologico del mondo animale, che da sempre condivide con l’uomo la vita sulla terra.

“La mostra – spiega il Sindaco Elena Pavan – rientra nelle iniziative di valorizzazione del ricchissimo patrimonio antico custodito nella nostra Biblioteca Civica, i cui fondi nascondono tesori di inestimabile valore che vanno fatti conoscere attraverso occasioni espositive come questa”.

Durante l’apertura della mostra sono previste visite guidate di gruppo, attività didattiche per le scuole e momenti di approfondimento sul tema della mostra e sui volumi esposti.

