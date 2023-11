+ Thiene: Gli ultimi giorni di Van Gogh. Il diario ritrovato

Continua la proposta teatrale + Thiene con il secondo dei tre spettacoli in cartellone, in programma domenica 12 Novembre 2023 alle ore 18.00, Gli ultimi giorni di Van Gogh. Il diario ritrovato di e con Marco Goldin.

Sul palcoscenico Marco Goldin

Seguendo il ritmo del proprio recente omonimo romanzo edito da Solferino, Marco Goldin sale sul palcoscenico per raccontare, con la consueta affabulazione appassionata e coinvolgente, che lo distingue le ultime settimane della vita di Vincent van Gogh. La scenografia è decisamente emozionante con immagini dei quadri e di fotografie d’epoca, oltre a una nutrita e suggestiva parte filmica appositamente girata nei luoghi di Van Gogh in Provenza, tra Arles e la pianura della Crau, le amate Alpilles e l’istituto di cura per le malattie mentali di Saint-Rémy nel quale scelse di stare per un anno.

La trama

E ancora, lo spettatore potrà lasciarsi trasportare nei campi di grano e per le strade di Auvers-sur-Oise, nella casa del dottor Gachet e lungo il fiume. Non mancano gli ambienti dell’Auberge Ravoux, dove Van Gogh ha vissuto nelle settimane finali. Così come non mancano, nelle immagini appositamente girate per lo spettacolo, i ricordi dei luoghi olandesi, e segnatamente la regione del Brabante nella quale era nato. A creare ancor di più un’atmosfera spirituale, eppure densa della carne e dei sogni della vita di Van Gogh, contribuiscono le splendide musiche di Franco Battiato, eccezionalmente concesse per questa occasione.

https://www.youtube.com/watch?v=lK1KnUolK3I

https://www.youtube.com/watch?v=mSHuOS0lZnc

Il prossimo e ultimo appuntamento è Avantintrio di Marco e Pippo in programma venerdì 24 Novembre 2023 alle ore 20.45.

La rassegna è realizzata con il sostegno di BCC Verona e Vicenza – Gruppo BCC ICCREA e Ceccato Automobili.

Info e vendita biglietti:

Ufficio Cultura negli orari di apertura al pubblico, piazza A. Ferrarin 1, tel. 0445-804.745-746, teatro@comune.thiene.vi.it, IAT Thiene e la Pedemontana Vicentina, piazzetta Rossi, 17 tel. 0445-804.837, info@visitpedemontana.com.

La vendita al botteghino è possibile da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

Per l’acquisto on line vivaticket.com

Thiene, 02 novembre 2023

Fonte Comune di Thiene (VI) – Ufficio Stampa