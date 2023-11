Maltempo: scuole chiuse domani (venerdì 3 novembre) in 84 comuni vicentini

Le scuole di ogni ordine e grado rimarranno chiuse domani, venerdì 3 novembre, in 84 comuni vicentini, cioè tutti quelli che ricadono nella zona rossa per allerta maltempo.

La necessità della chiusura è emersa questa mattina durante la riunione dell’Unità di Crisi della Regione Veneto coordinata dall’assessore veneto alla Protezione Civile Gianpaolo Bottacin a cui ha partecipato anche il presidente della Provincia di Vicenza Andrea Nardin.

“La situazione è costantemente monitorata dai tecnici -sottolinea Nardin- le prossime ore sono fondamentali per capire come evolverà. Il lavoro di squadra coordinato dalla Regione Veneto è fondamentale, la protezione civile è in allerta per intervenire con celerità. Raccomando in ogni caso prudenza, evitare di uscire se non necessario, prestare attenzione in prossimità dei corsi d’acqua.”

Questo l’elenco dei Comuni della Provincia di Vicenza dove le scuole rimarranno chiuse:

Altavilla Vicentina, Altissimo, Arsiero, Arzignano, Asiago, Bassano del Grappa, Bolzano Vicentino, Breganze, Bressanvido, Brogliano, Caldogno, Caltrano, Calvene, Carrè, Castelgomberto, Chiampo, Chiuppano, Cogollo del Cengio, Colceresa, Cornedo Vicentino, Costabissara, Creazzo, Crespadoro, Dueville, Enego, Fara Vicentino, Foza, Gallio, Gambellara, Gambugliano, Isola Vicentina, Laghi, Lastebasse, Longare, Lugo di Vicenza, Lusiana Conco, Malo, Marano Vicentino, Marostica, Monte di Malo, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, Montecchio Precalcino, Monteviale, Monticello Conte Otto, Montorso Vicentino, Mussolente, Nogarole Vicentino, Nove, Pedemonte, Pianezze, Piovene Rocchette, Posina, Pove del Grappa, Quinto Vicentino, Recoaro Terme, Roana, Romano d’Ezzelino, Rotzo, Salcedo, San Pietro Mussolino, San Vito di Leguzzano, Sandrigo, Santorso, Sarcedo, Schiavon, Schio, Solagna, Sovizzo, Thiene, Tonezza del Cimone, Torrebelvicino, Torri di Quartesolo, Trissino, Valbrenta, Valdagno, Valdastico, Valli del Pasubio, Velo d’Astico, Vicenza, Villaverla, Zanè, Zermeghedo, Zugliano.

Fonte Ufficio Stampa provincia di Vicenza