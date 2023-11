Schio, Giornata dell’Unità Nazionale: cerimonia al Sacrario Militare

Giornata dell’Unità Nazionale e Festa delle Forze Armate: le celebrazioni al Sacrario Militare di SS. Trinità a Schio (VI)

In occasione della 105 Giornata dell’Unità Nazionale e della Festa delle Forze Armate, domenica 5 novembre si terrà un momento ufficiale commemorativo al Sacrario Militare di SS. Trinità.

Alle 10.15 è prevista la formazione del corteo in Piazza Statuto, per poi proseguire lungo le vie del centro fino in Piazza Rossi per l’Alzabandiera con la partecipazione delle Associazioni d’Arma “Città di Jesolo”.

Alle 11.15 al Sacrario Militare di SS. Trinità si terrà la commemorazione ufficiale e la celebrazione della Santa Messa. Anche quest’anno la cerimonia unisce i Comuni di Schio, Santorso e San Vito di Leguzzano. Le associazioni e le scuole sono invitate a presenziare. In caso di maltempo la cerimonia inizierà direttamente alle ore 11.30 al Sacrario Militare di SS. Trinità.

Schio, 2 novembre 2023

Fonte: Comune di Schio (VI) – Ufficio Stampa

Il Giorno dell’Unità nazionale (indicato non ufficialmente anche come Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate) è una giornata celebrativa nazionale italiana. Fu istituita per commemorare la fine della prima guerra mondiale con l’entrata in vigore dell’armistizio di Villa Giusti (firmato il 3 novembre 1918), che sancì la resa dell’Impero austro-ungarico all’Italia, evento bellico che permise all’Italia l’annessione delle terre irredente di Trento e Trieste. Per tale motivo, l’intervento italiano nella prima guerra mondiale è stato anche considerato il completamento del processo di unificazione risorgimentale come quarta guerra d’indipendenza italiana.

Fonte: Wikipedia