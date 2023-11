Pratiche più veloci nella sede dell’Unione Montana Pasubio a Schio

Pratiche più veloci e comode con l’ufficio di prossimità del Tribunale di Vicenza nella sede dell’Unione Montana Pasubio Piccole Dolomiti a Schio

Un nuovo servizio ai cittadini residenti nei comuni dell’Unione Montana Pasubio Piccole Dolomiti senza la necessità di recarsi al competente Tribunale di Vicenza. Lo sportello offre consulenza e supporto per l’accesso per alcuni tipi di pratiche che non richiedono l’assistenza obbligatoria di un legale.

Sede dell’ufficio di Schio

È attivo già da qualche mese ma è ancora poco conosciuto si tratta dell’Ufficio di prossimità, con sede negli uffici dell’Unione Montana Pasubio Piccole Dolomiti in Largo Fusinelle n° 1, a Schio. Un altro tassello che l’Unione ha voluto aggiungere alle proprie attività, nell’offerta di servizi a beneficio dei cittadini, specialmente a quelli delle fasce più fragili.

L’Ufficio ha infatti l’obiettivo di rendere più accessibili alcuni istituti di protezione giuridica previsti dalla legge (tutele, curatele, amministrazioni di sostegno) nonché gli istituti relativi ai minori, offrendo informazioni e supporto specialistico in quelle attività di competenza del Tribunale ordinario di Vicenza per le quali non occorre essere assistiti da un legale.

Le fattispecie disponibili sono:

– amministrazioni di sostegno;

– sub-procedimenti di ADS;

– istanze relative alle tutele;

– sub-procedimenti di tutele;

– istanze relative alle curatele;

– autorizzazioni ex art 320 c.c. riguardante i minori;

– nomina curatore speciale ex art. 320 e ss. (minori);

– autorizzazioni al rilascio di documenti validi per l’espatrio.

Il progetto

L’iniziativa è stata proposta dalla Regione del Veneto che nel corso degli anni ha avviato diverse attività finalizzate all’ottimizzazione degli uffici giudiziari presenti sul territorio e ha a sua volta aderito al progetto complesso “Uffici di Prossimità” avviato dal Ministero della Giustizia nell’ambito dell’asse 1, Obiettivo tematico 1.4 del Programma Operativo Nazionale di Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020. L’Ufficio di Prossimità (UdP) rappresenta dunque un punto di accesso facilitato sul territorio per offrire servizi più vicini al cittadino, con particolare attenzione alle «fasce deboli» e a coloro che vivono in contesti a forte criticità sociale o geograficamente disagiati, tenendo anche conto della soppressione delle sedi giudiziarie avviata nel 2013.

Carlo Bettanin, presidente dell’unione

“Quando la Regione del Veneto ha messo a disposizione questa opportunità non abbiamo esitato – dichiara Carlo Bettanin, presidente dell’Unione – pensando anche alle difficoltà logistiche di spostamento, per la distanza dal Tribunale, di alcuni cittadini residenti ad esempio a Posina o a Recoaro. Abbiamo quindi colto l’occasione al volo per dare un altro segno di vicinanza alla nostra popolazione. La Regione ha messo a disposizione arredi e strumenti informatici e noi il servizio”.

Informazioni

L’Ufficio riceve tutti i lunedì dalle 10.00 alle 12.30 senza appuntamento, oppure in altri giorni della settimana su appuntamento, concordando giorno e orario con i diretti interessati. Per ulteriori informazioni, è possibile contattarlo ai seguenti recapiti: 0445 530533 – info@umpasubioaltovicentino.it

Schio (VI), 2 novembre 2023

Fonte: Unione Montana Pasubio Piccole Dolomiti – Ufficio Stampa, Maria Grazia Dal Prà