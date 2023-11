Padova Jazz Festival: concerto del pianista Joey Calderazzo Trio

25° edizione – 2-19 novembre 2023 – Padova Jazz Festival – Appuntamenti di giovedì 9 novembre

Sala dei Giganti al Liviano, ore 21

JOEY CALDERAZZO TRIO feat. MIGUEL Zenón

Joey Calderazzo (pianoforte), Miguel Zenón (sax), Orlando le Fleming (contrabbasso), Donald Edwards (batteria)

Padova Jazz Festival

L’edizione 2023 del Padova Jazz Festival si trasferisce per una sola serata nella Sala dei Giganti al Liviano. Qui giovedì 9 novembre alle ore 21 si terrà il concerto del trio del pianista Joey Calderazzo, con Orlando le Fleming al contrabbasso e Donald Edwards batteria. A questa superba ‘macchina’ da swing si aggiungerà la presenza di un solista che è il punto di congiunzione ideale tra il jazz statunitense e la cultura musicale caraibica: il sassofonista portoricano Miguel Zenón.

A partire dal 9 novembre (e sino al 10 dicembre), sarà inoltre visitabile al Museo di Scienze Archeologiche e d’Arte (Palazzo Liviano) l’installazione “Materia viva” di Anna Piratti. L’inaugurazione sarà a ingresso gratuito (solo su prenotazione online) mentre nelle seguenti giornate si potrà accedere con il biglietto di entrata al museo.

Joey Calderazzo

Nato nel 1965 nello stato di New York, Joey Calderazzo entra nel mondo del jazz ingranando sin da subito una marcia alta: a ventidue anni è nella band di Michael Brecker, poi in rapida successione affianca nomi illustri come Bob Belden, Jerry Bergonzi, Bob Mintzer. All’inizio degli anni Novanta il suo esordio discografico come leader su etichetta Blue Note crea una grande impressione. È proprio in occasione di una seduta di registrazione per la Blue Note che incontra Branford Marsalis. Successivamente, nel 1998, entra nel giro della Marsalis family, sostituendo il compianto Kenny Kirkland nel quartetto di Branford, collaborazione tutt’ora in corso.

Pianista dal tocco possente e la tecnica prodigiosa, Calderazzo ha progressivamente percorso a ritroso la storia del piano jazz, assorbendo elementi di Thelonious Monk, Bud Powell, Jelly Roll Morton e James P. Johnson, oltre a rendere sempre più ‘umanistiche’ le sue esecuzioni. Come leader si esibisce prevalentemente in piano solo e in trio, con una ristretta cerchia di selezionatissimi partner. Il concerto padovano sarà una rara occasione per ascoltare Calderazzo in una formazione allargata dalla presenza di uno strumento a fiato, per giunta con un solista di enorme rilevanza come il sassofonista Miguel Zenón, capace di sviluppare nuove architetture sulla solidissima base “hard swing” dell’affiatata band del pianista.

Anna Piratti

L’artista visiva padovana Anna Piratti con le sue creazioni accende una riflessione profonda sul cambiamento della nostra società, toccando con la sua estetica temi di attualità e interrogativi antichi. Formatasi all’Accademia di Belle Arti di Venezia, lavora in Italia e nel nord Europa, occupandosi di arte pubblica, arte digitale e pittura su tela. Nel corso della sua carriera ha collaborato con numerosi artisti di altre discipline, in una proficua contaminazione creativa: musicisti per interventi sul paesaggio sonoro, fotografi per progetti di narrativa, danzatori per le azioni in urbano. Opera inoltre nella didattica delle arti visive, anche a livello universitario, progettando percorsi espressivi sul contemporaneo per musei e istituzioni culturali.

“Materia viva” è un’installazione materica nei suggestivi ambienti pontiani del Museo del Liviano, progettata appositamente nell’ambito del Padova Jazz Festival 2023 in collaborazione con il Centro di Ateneo per i Musei e con il Dipartimento dei Beni Culturali dell’Università degli Studi di Padova. La nuova creazione di Anna Piratti mette in dialogo le arti visive e la ricerca archeologica, rendendo omaggio allo spazio del laboratorio come luogo dell’ingegno, della scienza e della creatività.

Il Padova Jazz Festival è organizzato dall’Associazione Culturale Miles presieduta da Gabriella Piccolo Casiraghi, con il contributo dell’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Padova e il sostegno del Ministero della Cultura.

Informazioni: Associazione Culturale Miles

web: www.padovajazz.com

Direzione artistica: Gabriella Piccolo Casiraghi

Ufficio stampa: Daniele Cecchini

BIGLIETTI

Sala dei Giganti al Liviano : Joey Calderazzo

Biglietto intero 20 euro; ridotto 17. Posti non numerati.

Ridotto studenti (di ogni istituto, su presentazione di badge che lo attesti): 5 euro. Acquistabile solo il giorno stesso del concerto in base ai posti disponibili.

PREVENDITE

Online su www.padovajazz.com

Diritti di prevendita non inclusi nel prezzo segnalato (applicati solo sulle prevendite online).

ABBONAMENTI

Abbonamento tre concerti al Teatro Verdi:

16/11: Irene Grandi + 17/11: Fabrizio Bosso + 18/11: Bill Frisell

intero 80 euro; ridotto 68. Posti numerati solo platea e pepiano

Per chi acquista un abbonamento: in omaggio uno spettacolo a Nuova Sant’Agnese (Fondazione Peruzzo) SOLO previa prenotazione via email a prenotazioni@padovajazz.com + omaggio borsa shopper

Installazione di Anna Piratti

Inaugurazione: ingresso gratuito solo su prenotazione online

Altre giornate: accesso all’installazione con il biglietto del museo (3 euro; acquisto solo online)

Prenotazioni e informazioni:

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-materia-viva-installazione-di-anna-piratti-741405392487