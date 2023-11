Historic Club Schio: 15° raduno riservato ai fuoristrada d’epoca

l’Historic Club Schio ha organizzato per domenica 12 novembre, la quindicesima edizione dell’Historic Adventure, raduno riservato ai fuoristrada d’epoca con età minima di 20 anni muniti di CRS (Certificato di Rilevanza Storica).

Si tratta del classico raduno che si snoderà su percorsi dell’altopiano di Asiago rigorosamente poco asfaltati (il 90% del percorso sarà su tracciati sterrati) in cui animi indomiti e rudi, come Indiana Jones o come le vetture che parteciperanno, potranno misurare il proprio DNA verso luoghi irraggiungibili anche ai moderni SUV.

Il ritrovo sarà alle ore 9,00’ alla baita Melette e dopo essersi ricaricati con una buona colazione e muniti di road book, si prenderà la direzione del Forte Lisser a quota m 1663 per la visita alla centenaria fortezza italiana.

In seguito si renderà omaggio all’Aquila di Vaja simbolo di libertà, forza e maestosità e che volge lo sguardo verso i boschi devastati dalla omonima tempesta; si tratta della più grande opera in legno d’Europa delle dimensioni di m 7 di altezza per m 5 di lunghezza ed un peso di kg 1.600!!!

Il pranzo che ricaricherà gli umori, si svolgerà presso il Rifugio Barricata, quindi seguiranno – per digerire – semplici prove off road ed infine, la conclusione del raduno si terrà presso la Baita Melette.

Considerato il singolare parco vetture che parteciperà, sarà una rara occasione, anche per i neofiti della materia, di rivedere veicoli ormai scomparsi dalle nostre strade o sentieri, spesso usati per lavoro senza troppi riguardi e un tempo rottamati senza troppi rimpianti.

Anche a queste vetture sarà data l’occasione di essere messe in moto come se le primavere accumulate non fossero mai trascorse, con tutte le affettuose cure per la conservazione da parte dei rispettivi proprietari.

NB: le fotografie sono relative alle precedenti edizioni