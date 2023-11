Donna chiama Donna: “Fleurs …ed io avrò cura di te”

Sindaco Possamai: «Le offerte serviranno per allestire una sala in Questura per l’accoglienza delle donne che sporgono denuncia»

Un grande mandala composto da fiori realizzati a maglia o all’uncinetto sarà esposto in piazza San Lorenzo sabato 25 novembre dalle 10 alle 18, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

“Fleurs …ed io avrò cura di te”

consentirà di raccogliere fondi per l’associazione Donna chiama Donna che gestisce il Centro antiviolenza comunale. I fiori fatti a mano che saranno ceduti a fronte di un’offerta libera che servirà per allestire una sala in Questura per l’accoglienza delle donne che sporgono denuncia.

Per realizzare il mandala l’assessorato alle politiche sociali e le associazioni che promuovono l’iniziativa (Come un incantesimo, Donna chiama Donna) insieme a Biblioteca civica Bertoliana, Unico Mondo e con il patrocinio di Centro servizi per il volontariato, invitano tutti coloro che vogliono dare il loro contributo a creare fiori fatti a maglia o all’uncinetto con un diametro dai 10 ai 15 centimetri, utilizzando qualsiasi tecnica e colore.

L’iniziativa

Ad annunciarlo c’erano oggi in Questura,

il questore Paolo Sartori,

il sindaco Giacomo Possamai,

l’assessore alle politiche sociali Matteo Tosetto,

Carla Spessato, presidente dell’associazione Come un incantesimo che ha promosso l’iniziativa,

Laura Zanichelli, vicepresidente dell’associazione Donna chiama donna, gestore del Ceav

la presidente di Soroptimist club Vicenza Antonietta Bacchetta.

Il questore Paolo Sartori

«La violenza contro le donne è uno dei reati in continua crescita, ma cresce anche la consapevolezza da parte delle vittime che possono denunciare o chiedere al questore la misura dell’ammonimento. Sotto questo profilo segnalo che gli ammonimenti per violenza domestica sono passati da 5 nel 2021 a 36 nel 2022 a 101 fino all’ottobre del 2023. Avere una stanza accogliente per le donne che raggiungono la questura è un modo per aiutarle a segnalare la violenza – ha sottolineato il questore Paolo Sartori -.

La questura con il proprio personale sarà presente in piazza San Lorenzo il 25 novembre per dare informazioni a chiarimenti in merito a denunce o ammonizioni».

Il sindaco Giacomo Possamai

«Questa iniziativa è simbolo della collaborazione istituzionale in questo caso tra Comune e Questura, ma il lavorare in rete dovrebbe essere il punto di partenza per ottenere risultati come quello per il quale siamo qui oggi – ha dichiarato il sindaco Giacomo Possamai -. Il sostegno alle vittime di violenza passa oggi attraverso la scelta di allestire una sala in Questura per l’accoglienza delle donne che vengono a fare denuncia e questo risultato lo otterremo certamente con la collaborazione delle istituzioni, ma soprattutto con il sostegno delle associazioni e con il loro fondamentale contributo».

Assessore Matteo Tosetto

«Quella che presentiamo oggi è una delle numerose iniziative che comporranno il calendario dedicato al 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne – è intervenuto l’assessore alle politiche sociali Matteo Tosetto -. L’obiettivo è di diffondere la conoscenza del Centro antiviolenza comunale, gestito da Donna chiama Donna. Centro a cui verrà devoluto il ricavato di “Fleurs …ed io avrò cura di te”. Le donne vittime di violenza possono trovare un riferimento nel centro che è gratuito e attivo con personale qualificato».

Carla Spessato

«Chiediamo a tutti coloro che desiderano contribuire di farci avere i fiori realizzati a mano con qualsiasi tecnica oppure a contattarci per ritrovarci insieme dal 14 novembre a creare i fiori nella Sala Emoticon della Biblioteca Bertoliana insieme alla fondazione Anffas Ferruccio Poli» – ha sottolineato Carla Spessato, presidente dell’associazione Come un incantesimo.

E’ possibile contattare Come un incantesimo per informazioni o per la consegna dei fiori al numero 3803755448, alla mail comeunincantesimo@gmail.com oppure attraverso Facebook o Instagram.

Laura Zanichelli,

vicepresidente dell’associazione Donna chiama donna, gestore del Ceav ricorda che:

«Durante il 2023 sono state 346 le donne che si sono rivolte ai centri di Vicenza e Arzignano di cui 150 circa hanno sporto denuncia. Per cui il fatto che venga dedicato uno spazio in Questura appositamente allestito è un segno di rispetto nei loro confronti. La fascia d’età si sta abbassando. La fascia d’età più rappresentata è quella dai 30 ai 55 anni ma c’è un aumento di segnalazioni dai 18 ai 30 anni. Le problematiche segnalate sono molto più pesanti, più gravi rispetto al passato. Sono aumentate le donne straniere ma la maggioranza delle donne che si rivolgono a noi sono italiane, di qualsiasi ceto».

Antonietta Bacchetta

La presidente di Soroptimist club Vicenza Antonietta Bacchetta ricorda che il club contribuisce al progetto promuovendo uno spettacolo di danza, prosa e musica il 24 di novembre alle all’Istituto Rossi ad ingresso libero le cui offerte raccolte saranno devolute al presente progetto.

Fonte Comune di Vicenza

In copertina da sx: Bacchetta, Spessato, Tosetto, Zanichelli, Possamai, Sartori