Divano letto matrimoniale: come sceglierlo e dove collocarlo

Il divano è un complemento d’arredo che troviamo in tutte le case, può essere parte di un salotto, all’interno di un più ampio soggiorno, oppure un divano letto, ad esempio in un mini appartamento o in un loft, che va a svolgere anche la funzione di zona notte.

Scegliere un divano, e in particolare un divano letto matrimoniale, può essere un po’ complicato, considerando che un elemento di questo tipo deve avere caratteristiche tecniche ed estetiche tali da renderlo elegante, confortevole e funzionale. Un divano letto di qualità è realizzato con attenzione e precisione in ogni dettaglio, è comodo sia come divano che come letto, è semplice da aprire e chiudere e si armonizza in ogni abitazione grazie ad uno stile essenziale e raffinato.

Un divano letto matrimoniale è la soluzione ideale, come abbiamo detto, per una piccola casa, dove è importante ottimizzare al massimo lo spazio, così come soluzione per allestire un ambiente destinato agli ospiti. Può essere inoltre un’ottima scelta per una seconda casa utilizzata per le vacanze o per brevi periodi.

Oltre alle doti di funzionalità, il divano letto deve comunque donare alla casa un tocco di stile, di raffinatezza e di colore. Per la scelta, è importante tenere conto dell’ingombro, dello stile di arredo e della presenza di altri elementi tessili, ad esempio tendaggi, rivestimenti e tappeti.

Qual è il modello di divano ideale?

Prima di acquistare un divano letto matrimoniale, è importante verificare la superficie disponibile per evitare problemi di ingombro. I divani di questo tipo sono infatti disponibili in diverse versioni e, quando chiusi, possono occupare lo spazio di un divano a due o a tre posti, in base al meccanismo di apertura e al tipo di materasso.

In generale, i divani a letto matrimoniali meno ingombranti sono dotati di un letto estraibile, ciò significa che nello spazio di un modello a due posti vengono inseriti la rete e il materasso, ripiegabili in tre parti, con la presenza di un meccanismo interno che ne consente l’apertura semplice e veloce.

Si tratta del tipo di divano letto matrimoniale più diffuso, poiché si adatta anche ad un ambiente di piccole dimensioni e consente l’inserimento di un materasso ampio e confortevole.

Nel caso in cui il divano fosse destinato ad una stanza molto grande, si può pensare ad un modello angolare che, in base al modello preferito, può essere dotato di una chaise longue e di un ulteriore materasso estraibile, oppure di una sezione angolare a penisola che svolge anche la funzione di letto matrimoniale.

Se invece l’esigenza è quella di avere a disposizione non un letto matrimoniale vero e proprio ma ad una piazza e mezza, la soluzione ideale è un divano con meccanismo a libro che, semplicemente, consente di reclinare lo schienale per ottenere un letto confortevole.

Materiali, rivestimenti e colori

Un altro criterio di scelta di un divano a letto sono i materiali, sia per quanto riguarda il telaio interno, sia per il rivestimento. È importante che l’intelaiatura interna di un divano sia solida e ben fatta, non troppo pesante e preferibilmente realizzata in legno e alluminio. La rete, a sua volta, deve garantire resistenza e comfort ed essere predisposta per contenere un materasso di dimensioni tradizionali.

Oggi è possibile scegliere tra un vasto assortimento di rivestimenti, dall’ecopelle, all’alcantara, ai velluti, al raso. È bene preferire un tessuto igienico, antimacchia e antibatterico, facile da pulire e, se il divano è sfoderabile, lavabile in lavatrice.

Per quanto riguarda i colori, si consiglia di adattarli agli altri elementi d’arredo, o, in alternativa di scegliere una tinta neutra o una fantasia classica, adattabile a qualsiasi stile.

