Bassano: via alle segnalazioni per danni da maltempo

Bassano del Grappa (VI): danni da maltempo: via alle segnalazioni di cittadini e imprenditori

Il Comune di Bassano del Grappa, tramite un avviso pubblico, ha avviato la raccolta delle segnalazioni di danni occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche o produttive dopo gli eventi meteorologici eccezionali che hanno interessato il territorio della Regione del Veneto dal 13 luglio al 6 agosto 2023.

Attraverso la compilazione di apposite schede predisposte dalla Regione, cittadini, titolari o rappresentanti legali di imprese e attività commerciali sono invitati a comunicare i danni subiti che abbiano un nesso causale con le avversità atmosferiche eccezionali indicate nell’ordinanza n. 1025/2023 del Capo Dipartimento della Protezione Civile.

Le schede vanno trasmesse esclusivamente al Comune nel cui territorio si è verificato il danno, e non direttamente alla Regione o ad altri enti.

Le segnalazioni, raccolte per una ricognizione del fabbisogno per il ripristino dei danni subiti, non costituiscono riconoscimento automatico di eventuali contributi o forme di ristoro.

Bassano del Grappa, 2 novembre 2023

Fonte: Comune di Bassano del Grappa (VI)

